domingo 24 de mayo de 2026
24 de mayo de 2026 - 00:28

Tragedia en San Vicente: una familia completa murió tras un brutal choque

Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, fallecieron luego de que una camioneta Volkswagen Amarok impactara desde atrás al Peugeot 207.

Tragedia. Cinco personas, integrantes de una familia, murieron en un accidente en la Ruta 6 en San Vicente.

Tragedia. Cinco personas, integrantes de una familia, murieron en un accidente en la Ruta 6 en San Vicente.

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Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, murieron este sábado en un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del partido bonaerense de San Vicente, luego de que una camioneta impactara desde atrás al automóvil en el que viajaban.

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El siniestro se produjo en el kilómetro 53 de la ruta, en la mano ascendente que conduce hacia la localidad de Cañuelas. De acuerdo con la información preliminar aportada por fuentes policiales, una Volkswagen Amarok gris chocó por alcance a un Peugeot 207 blanco que circulaba en el mismo sentido.

Murieron todos los ocupantes del auto

Como consecuencia de la violencia del impacto, las cinco personas que viajaban en el vehículo menor fallecieron en el lugar. El automóvil quedó prácticamente destruido y los equipos de emergencia que arribaron a la escena constataron el deceso de todos sus ocupantes.

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Las víctimas fueron identificadas como Serafina Benítez Cabañas, de 31 años y vecina de Guernica, quien conducía el Peugeot; Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años; otro hombre mayor de edad cuya identidad aún no había sido determinada oficialmente y dos menores de edad cuyos nombres permanecen bajo reserva.

Según se informó, los ocupantes integraban un mismo grupo familiar que viajaba junto en el automóvil al momento del hecho. Las circunstancias que derivaron en el choque todavía son materia de investigación.

La investigación

La camioneta era conducida por Leandro Panetta, un estudiante universitario de 28 años domiciliado en Quilmes. Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 descentralizada de San Vicente, a cargo de la fiscal Castro, el joven fue aprehendido y trasladado a un centro de salud local bajo custodia policial para recibir atención médica y quedar a disposición de las pericias correspondientes.

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Al lugar acudieron ambulancias de alta complejidad, efectivos del Comando de Patrullas y personal de la Comisaría San Vicente 1ra., además de equipos de asistencia y seguridad vial.

La causa fue caratulada preventivamente como “homicidio culposo”, mientras los investigadores avanzan con pericias y la recolección de pruebas para determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro que terminó con una familia entera fallecida.

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