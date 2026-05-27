Fin de semana con cine, tango, jazz, mitos, carreras y el cumpleaños de Chascomús

En Avellaneda, un fin de semana con las obras de Leonardo Favio.

Sábado 30, con salida a las 11:00 desde el Parque del Fútbol, Colón 950.

Menú bonaerense: pastelitos para el 25 de Mayo

Fin de semana largo y patrio: la Provincia celebra el 25 de Mayo

Recorrido turístico por diferentes locaciones de filmación que utilizó el reconocido director de cine en Avellaneda. La guiada finaliza en el Museo Leonardo Favio que resguarda objetos personales que forman parte del patrimonio cultural local. Duración aproximada: 2 horas. Actividad gratuita con inscripción previa ingresando a: linktr.ee/avellanedatur Cupos limitados.

Sábado 30, a las 10:00, en la Piedra Fundacional de Plaza Moreno.

El circuito recorre algunos de los sitios de la ciudad en los que se rodaron películas y documentales, como la Casa Curutchet o la Estación de Ferrocarril. Duración aproximada: 2 horas 30 minutos. Actividad gratuita con inscripción previa ingresando a: http://bit.ly/4wCH79Z

Walking Tour 2026: Mitos y Leyendas en La Plata

Domingo 31, a las 10.00, en la Piedra Fundacional de Plaza Moreno.

El circuito recorre el Eje Fundacional de la ciudad, desde Plaza Moreno a Plaza San Martín, con relatos que forman parte del imaginario local. Incluye la Piedra Fundacional, túneles secretos, simbolismo masónico, leyendas como la Casa de los 40 días, y la Bruja de Tolosa. Duración aproximada: 2 horas 30 minutos. Actividad gratuita con inscripción previa ingresando a: http://bit.ly/4wCH79Z

Navegando por la Historia en San Clemente del Tuyú

Lunes a viernes, de 10 a 22, en el CC de San Clemente del Tuyú, avenida Naval y San Martín.

Muestra itinerante que invita a conocer los faros, muelles y naufragios que forman parte de la historia del Partido de La Costa. Actividad gratuita.

Más información: https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/

5° Festival Regional de Cine Arbolito en Mar Chiquita

Martes 26 al domingo 31 de mayo, en distintos horarios, en las salas Cine Teatro Leonardo Favio de Santa Clara del Mar y en el Cine Teatro Oscar Sestelo de Coronel Vidal.

Festival de cine local para compartir, difundir y poner en valor las producciones cinematográficas de la región. Esta edición contará con la sección competitiva Raíces, dedicada a largometrajes. También tendrá propuestas especiales como Mirada Fresca, retrospectivas, animación, trailers, seminarios, charlas, masterclass, escuelas de cine, work in progress y cineastas locales. Domingo a las 16:00, gala de clausura y premiación. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturamarchiquita/ -

6º Tango Bragado

Viernes 29, a las 20:00, en la sala Dómine del CC Florencio Constantino.

Sexta temporada con la participación de músicos y cantores invitados en una noche especial para compartir música, emoción y tradición. Entrada: $6.000.

Más información: www.instagram.com/p/DYmd6dtgCaf/

25º Mayo Teatral en Tandil

Hasta el domingo 31, a las 20:00, en diferentes espacios culturales de Tandil.

Evento que reúne a teatristas y hacedores de la cultura. Agenda para toda la comunidad. Entrada gratuita o a valores accesibles. Programación: https://bit.ly/4dhvzkK

Más información: www.tandil.tur.ar/evento-25-mayo-teatral-804 -

Concierto del Árbol Solo: Beethoven Pulso y Destino en Luján

Sábado 30, a las 20:00, en el Santuario de Luján.

Quinta temporada del ciclo de Conciertos del Árbol Solo con la presentación de la orquesta Juvenil Municipal de Hurlingham interpretando la 5ta. Sinfonía de Beethoven, op. 67. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/coromunicipaldelujan/

PATRICIO-MUSSI-FESTIVAL-DE-JAZZ-EN-BERAZATEGUI rs @turismopba

24º Festival Internacional de Jazz Django Argentina en Berazategui

Domingo 31, a las 21:30, en el CC Municipal León F. Rigolleau

Actuación del Quinteto de Jazz, homenaje a Benny Goodman y Django Reinhardt. Entrada gratuita.

Más información: https://berazategui.gob.ar/cultura/agenda

50º Salón 25 de Mayo en Moreno

Hasta el miércoles 17 de junio, de lunes a viernes de 9 a 16, en el Museo Municipal de Bellas Artes Manuel Belgrano.

Muestra representativa que celebra todos los años el encuentro, la producción y la difusión del arte local. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/moreno_municipio/

Visita Guiada a la Casa de Ezequiel Martinez Estrada en Bahía Blanca

Domingo 31, a las 15:00, en el Museo Ezequiel Martinez Estrada.

Recorrido por la Casa Museo del escritor y pensador argentino. Entrada gratuita.

Más información: www.bahia.gob.ar/agenda/

Cumpleaños en la Provincia

Chascomús - Municipalidad rs @turismopba

247° Aniversario de Chascomús

Sábado 30, a las 14:00, en la plaza Independencia.

Acto protocolar, patio gastronómico con platos típicos elaborados por cooperadoras escolares y luego se repartirá chocolate caliente entre el público. Presentación de músicos, actores, cantantes y coros, en los edificios históricos de alrededor de la plaza. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismochascomus -

132º Aniversario de Las Armas, partido de Maipú

Jueves 28, a las 11:00, en la Plaza Clemente Álvarez; domingo 31, a las 10:30, en el Club Las Armas.

Jueves, acto protocolar. Domingo, Fiesta Aniversario con desfile institucional y tradicionalista, almuerzo criollo, prueba de doma y mansedumbre y baile de cierre. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiomaipubsas/

A correr y pedalear

Circuito Regional de Carreras de Calle, Trail y MTB en Castelli

Domingo 31, a las 11:00, en la Laguna Rosita.

Segunda fecha del circuito formato Trail por equipos, en un recorrido de 10 kilómetros por la laguna. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/deportescastelli/

Duatlón Sprint Rosas-Las Flores

Domingo 31, a las 10:00, en Rosas.

Prueba combinada de 3 kilómetros de running, 20 de ciclismo y 3 de running por circuitos de caminos rurales exigentes y técnicos. Actividad arancelada.

Más información: https://lasflores.tur.ar/

14º M42 - Maratón de Montaña en Tornquist

Sábado 30, desde las 09:00, en San Andrés de la Sierra; domingo 31, a partir de las 08:00; en la estancia Las Vertientes, Ruta 76 kilómetro 221, Villa Vertiente.

Sábado, circuito de 50, 42 y 34 kilómetros; domingo, recorrido de 25, 15, y 10 kilómetros; distancias 3 y 1 kilómetros para la categoría kids. Inscripción arancelada.

Más información:

www.instagram.com/p/DRuX2ktDXNB/?igsh=NGYyNGYzNTB0aXV2

Fuente: Agencia DIB