Sigue prófuga una funcionaria municipal de Morón a la que le encontraron medio kilo de cocaína en su casa

La exfuncionaria del área de Políticas de Género de Morón Luna Suyai Ortigoza (27) continúa prófuga de la Justicia luego del hallazgo de más de medio kilo de cocaína en la casa de Castelar en la que vivía, al menos hasta la semana pasada.

Ortigoza se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad y, tras hacerse público el resultado del allanamiento en su vivienda de la calle Isabel de Pardo al 2500 de Castelar sur el Municipio comunicó su “desvinculación inmediata” .

En el citado domicilio efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) hallaron medio ladrillo de cocaína por un peso total de 480 gramos ; una bolsa con envoltorios de esa sustancia por un peso de 70 gramos ; otros 3 envoltorios con 15 gramos más ; y una balanza digital, además de dinero en efectivo.

Junto a la de Ortigoza la Justicia también ordenó la captura de Ángel Daniel Paz (34), pareja de la exfuncionaria, domiciliado en Pasaje Florit al 3600, también de Castelar, y confirmó la detención de Norberto Hernán Aliano (42), quien enfrenta cargos por los delitos de comercio y tenencia ilegitima de estupefacientes con fines de comercialización.

Desde marzo

De acuerdo con información del portal Primer Plano Online, la causa se inició en marzo pasado con una denuncia anónima vinculada al narcomenudeo. Para cotejar la veracidad de esos dichos, la Fiscalía N° 9 de Morón, a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, dispuso una serie de tareas de campo al personal policial.

Lo que se pudo determinar en la pesquisa es que la organización estaba a cargo de un sujeto que alternaba puntos de venta, en los que interactuaba personalmente con sus compradores, y hasta hacía entregas bajo la modalidad delivery en moto. Por eso, los allanamientos, dispuestos por el Juzgado de Garantías N° 1 incluyeron viviendas de Castelar y Libertad, en el partido de Merlo.

Fuente: Agencia DIB