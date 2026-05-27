Pasión por la redonda: el 60% de los argentinos viajarían para ver un partido fútbol

La pasión que genera el fútbol en los argentinos es un importante generador de viajes . Por eso no sorprende que para el 80% es el deporte más importante. Aunque sí, tal vez, llama la atención que un 20% de los fanáticos estaría dispuesto a gastar en promedio 5000 dólares para asistir a un evento deportivo.

De acuerdo con una reciente investigación de Booking.com, la plataforma de reservas de alojamientos, casi el 60% de los viajeros argentinos realizaría un viaje específicamente para asistir a un partido de fútbol. Para dos de cada diez, 5000 dólares sería un gasto promedio en tanto que entre todos los países consultados (México, Brasil, Colombia, EEUU, Canadá) los argentinos son los que más se inclinan por pagar su viaje en cuotas (25%).

El fútbol con casi un 80% de preferencia es el deporte más relevante en Argentina , sin embargo, otros como el automovilismo con 20% y el tenis con 19% también registran significativos porcentajes entre los amantes del deporte y los viajes.

El fútbol es un poderoso motivador de viajes en todo el continente americano, con fanáticos dispuestos a viajar tanto dentro de su país como al exterior, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Cuando viajan para ver un partido de fútbol toda la atracción gira alrededor de la pelota. De las nacionalidades consultadas, los argentinos, son las menos interesada en: disfrutar de otras atracciones turísticas que el destino ofrece (54%), visitar otros estadios o sitios vinculados con el deporte (40%), participar de festivales (19%), conocer campos de golf, ski resort o playas para practicar surf (24%), participar de eventos deportivos amateur (19%).

Un 30% admitió que no tendría inconvenientes en invertir más dinero del que necesita para unas vacaciones tradicionales. En ese marco y con un 25% los argentinos son los más interesados en abonar el viaje en cuotas.

El 56% de los argentinos chequea los precios una y otra vez antes de decidirse a viajar, sin embargo, un 18% compra los tickets aéreos, micro o barco apenas se entera de que su equipo juega en un determinado país. Un 15% decide el viaje después de conseguir las entradas en tanto que un 8% ni siquiera lo considera.

Fuente: Agencia DIB