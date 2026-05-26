Junín: quedó detenido por abuso sexual y descubrieron que se hacía pasar por subcomisario

El hombre, identificado con las iniciales D.M.D., quedó detenido por “abuso sexual con acceso carnal, infracción a la Ley 26.485 y usurpación de autoridad y funciones públicas”.

Un hombre quedó detenido este lunes en la localidad bonaerense de Junín acusado de abuso sexual con acceso carnal, luego de que una mujer de 29 años denunciara haber sido atacada y ultrajada por el sujeto. A su vez, por el relato de la mujer, se descubrió que el acusado se hacía pasar por subcomisario, dato completamente faso, ya que nunca formó parte de las fuerzas de seguridad. Así, se le imputó también el delito de usurpación de autoridad y funciones públicas.

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La víctima se presentó cerca de las 10 de la mañana en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Junín. Allí declaró que había estado en la casa de un hombre de 45 años, identificado con las iniciales D.M.D., quien, de acuerdo a su testimonio, abusó sexualmente de ella. Asimismo, la mujer también advirtió que el acusado tenía varias armas de fuego guardadas en un placar.

La secretaria del área de Delitos Sexuales de la fiscalía ordenó la activación del protocolo médico para casos de abuso sexual y solicitó la intervención inmediata de la DDI Junín. La investigación quedó a cargo de la UFI N°4 del Departamento Judicial Junín y derivó en un allanamiento de urgencia.

A partir de tareas investigativas, testimonios y análisis de cámaras de seguridad, los investigadores identificaron al sospechoso y avanzaron con un allanamiento de urgencia en la casa.

Falso subcomisario

El operativo tuvo resultado positivo: los efectivos detuvieron al sospechoso y secuestraron tres municiones calibre 9 milímetros, un rifle y un par de botas perteneciente a la víctima.

Los agentes que investigan el caso confirmaron que el hombre aseguraba ser integrante de la Policía Bonaerense y decía ostentar la jerarquía de subcomisario. Sin embargo, tras consultar los registros internos de la fuerza, los investigadores determinaron que en ningún momento fue miembro de la Policía.

La causa quedó caratulada como “abuso sexual con acceso carnal, infracción a la Ley 26.485 y usurpación de autoridad y funciones públicas”. El acusado fue trasladado a la sede de la DDI Central y será indagado en el Ministerio Público Fiscal.

Fuente: Agencia DIB