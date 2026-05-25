Muerte de Kevin Martínez en Chascomús: giro en la imputación del atacante

Kevin Martínez tenía 15 años y murió tras ser atropellado y golpeado por un vecino, mientras los médicos le realizaban las primeras curaciones. (Facebook)

La investigación por la muerte de Kevin Martínez, el chico de 15 años que tras sufrir un accidente en moto en Chascomús fue golpeado en la cabeza mientras era acomodado en una camilla, dio un giro: Leandro Marcellino, el hombre que lo atacó sorteando el cerco de seguridad policial mientras era atendido por médicos, quedó detenido por homicidio en grado de tentativa con dolo eventual, y no por homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa con dolo directo, como había requerido formalmente la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja.

Si bien días atrás Marcellino había quedado imputado en el caso, el juez de garantías Nº5 de Chascomús, Christian Gasquet, dio su aval para modificar el delito endilgado. Según analizó el juez, el agresor demostró en su accionar desprecio por la vida y conciencia del daño que podría provocarle a la otra persona. Expresó, asimismo, que el atacante, dadas las circunstancias, sabía que la golpiza propinada en la camilla podría llevar a la muerte al adolescente. El magistrado valoró también la "asimetría física" entre el agresor y la víctima, el estado de indefensión del chico y el hecho de que los golpes fueron propinados en la cabeza y áreas de compromiso respiratorio. No obstante, aseveró que nada acreditó que Marcellino se haya acercado con voluntad explícita de quitarle la vida a Martínez.

El caso El episodio ocurrió diez días atrás tras la viralización de un video en el que se ve cómo Marcellino cruza el cerco de seguridad en la escena del accidente de tránsito, y a pesar de la presencia de médicos y policías, golpea salvajemente en la cabeza al adolescente mientras era acondicionado en una camilla para ser trasladado al hospital.

De acuerdo a los informes de autopsia, la lesión más grave fue una "fractura múltiple de cráneo" compatible con un impacto de alta intensidad, por lo que es factible que el golpe contra el pavimento por el choque haya sido del determinante de la muerte y no la agresión posterior. El cuerpo del joven también presentaba politraumatismos el tórax y sangrado.

La otra persona imputada en la causa es María Antonella Saint Jean, la conductora de 25 años que manejaba el vehículo que atropelló a Kevin y su amigo, y que está acusada de homicidio culposo. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







