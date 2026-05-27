Monte Hermoso: removieron 4 toneladas de basura que había quedado en la playa tras el temporal

El operativo de limpieza en la playa involucró a más de 200 voluntarios.

El 25 de mayo se llevó adelante en Monte Hermoso un operativo de limpieza de la zona costera, que había quedado invadida de residuos después del temporal del 8 de mayo . Así, más de 200 voluntarios recogieron 4 toneladas de basura a lo largo de 15 kilómetros de playa.

Monte Hermoso después del temporal: jornada de limpieza y puesta en valor de la playa y la costanera

Según informó la Municipalidad del partido del sur bonaerense, “a través de una acción interinstitucional planificada, coordinada a través del Programa Playas Limpias , se llevó adelante una masiva jornada ecológica y solidaria con el objetivo de remover residuos dispersos en la franja costera que aparecieron sobre todo al oeste de la ciudad producto de la última sudestada”.

De acuerdo con la Intendencia, “el operativo de limpieza integral implicó un despliegue sin precedentes que cubrió un total de 15 kilómetros de línea costera, interviniendo de manera simultánea en puntos estratégicos del ejido urbano: desde Villa Faro hasta Av. Alfonsín ; desde el Complejo Americano hasta casi el límite con Pehuen Có ; y en Sauce Grande , desde la bajada Aladino hasta Samborombón ”.

El operativo de limpieza en la playa involucró a más de 200 voluntarios.

Para este trabajo se articuló “el compromiso de más de 200 voluntarias y voluntarios de la sociedad civil con logística municipal, de clubes y particulares que pusieron a disposición sus transportes”.

“Gracias a este trabajo coordinado -aseguran- se logró el retiro y la disposición final de 4.060 kilogramos de pasivos ambientales que ponían en riesgo el ecosistema local”.

En detalle

En el operativo se recogieron casi 3 toneladas de residuos inorgánicos, como “plásticos y elementos de descarte dispersados por la acción del viento y la marea”. También, “1.140 kg de restos materiales de porte”, es decir, “maderas y chapas arrastradas por el temporal, cuya remoción inmediata resultaba indispensable para garantizar la seguridad en la zona de playa”.

Desde el Departamento Ejecutivo destacaron que “estas acciones forman parte de la política estratégica de preservación del recurso natural y el desarrollo sustentable del municipio”. Finalmente, las autoridades “agradecieron formalmente la alta participación y el civismo demostrado por la comunidad, factores clave para la restitución de nuestras playas”.

Fuente: Agencia DIB