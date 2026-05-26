González Catán: cayó acusado de homicidio que estuvo prófugo durante 10 años

"Oreja Tatuada" estuvo prófugo durante 10 años. Policía Federal Argentina

Fue detenido en la localidad bonaerense de González Catán un delincuente sobre quien pesaba un pedido de captura por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en ocasión de robo” en perjuicio de su propio cuñado, quien además había sido su cómplice en distintos hechos delictivos. El imputado, apodado “Oreja Tatuada”, de 34 años, permaneció prófugo durante diez años.

El hecho que se le atribuye ocurrió en enero de 2016 en la ciudad santafesina de Las Toscas. Según la investigación, el acusado circulaba a bordo de una motocicleta junto a su cuñado y, al llegar a la intersección de las calles 102 y 127, ambos interceptaron con fines de robo a un hombre que transitaba en otra moto. En esas circunstancias, los asaltantes utilizaron un revólver para amenazar de muerte a la víctima y lograron sustraerle el rodado, tras lo cual se dieron a la fuga. Sin embargo, el damnificado alertó de inmediato a un efectivo de la Policía de Santa Fe, quien emitió una alerta al Comando de Patrullas.

A partir de ello, los uniformados localizaron a los sospechosos y se inició una persecución que culminó en un enfrentamiento armado entre los delincuentes y el personal policial. Como consecuencia del tiroteo, uno de los malvivientes murió tras recibir un disparo en la cabeza.

En un primer momento, el tribunal interviniente ordenó la detención de los efectivos que participaron del procedimiento. No obstante, la posterior autopsia reveló que el proyectil extraído del cuerpo del fallecido era calibre .32, incompatible con las municiones 9 milímetros reglamentarias utilizadas por el personal policial, motivo por el cual los agentes fueron inmediatamente desvinculados de la causa. Así, quedó acreditado que el disparo mortal había sido efectuado por el arma de su propio secuaz, por lo que la Justicia ordenó la inmediata captura del acusado. Sin embargo, pese al paso del tiempo, no se habían obtenido resultados concretos sobre su paradero.

Investigadores de la Policía Federal llevaron adelante durante los últimos meses diversas tareas de campo y de ciberpatrullaje, orientadas a establecer la identidad actual y el domicilio del evadido. Como resultado de esas pesquisas, determinaron que el implicado había modificado notablemente su apariencia física para evitar ser reconocido. No obstante, el hallazgo de una fotografía resultó determinante para el avance de la causa: en la imagen podía observarse al imputado con un particular tatuaje en una de sus orejas, rasgo distintivo que habría originado su apodo de “Oreja Tatuada”. Asimismo, fruto de las averiguaciones realizadas, el personal de Homicidios logró identificar un domicilio donde el prófugo solía reunirse con otros individuos. Los efectivos montaron un operativo de vigilancia en las inmediaciones de la calle Federico Báez al 5400, en González Catán. Allí, tras varias horas de observación, el sospechoso fue detectado al salir de la finca, momento en que los federales procedieron a identificarlo y detenerlo. Fuente: Agencia DIB

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