Muerte de Kevin en Chascomús: "Me indigné", dijo el hombre que golpeó al chico en la camilla

Leandro Marzzellino, el hombre de 50 años detenido por golpear a Kevin Martínez, de 15 años, cuando era preparado para ser trasladado al hospital de Chascomús, donde falleció.

En el marco de la causa que investiga la muerte de Kevin Martínez , el adolescente de 15 años que fue atropellado en Chascomús y murió horas después, declaró Leandro Marzzellino , el hombre que sorteó el cerco de seguridad de la escena del evento vial y golpeó a la víctima mientras lo asistía personal médico.

Marzzellino, de 50 años, quedó detenido el fin de semana y prestó declaración indagatoria a la Justicia. En las últimas horas se conoció cómo justificó la golpiza que le aplicó al adolescente mientras era preparado para ingresar a la ambulancia.

Según trascendió, el hombre dijo que reconoció a Kevin como un chico que supuestamente lo quiso asaltar y eso lo llevó a atacarlo por venganza. Aseguró que “se indignó” y por eso “le comenzó a pegar” . Luego de escuchar su explicación, la Justicia resolvió mantenerlo detenido, acusado del delito de "homicidio en grado de tentativa con dolo eventual".

La detención de Marzzellino fue concretada por efectivos de la DDI Dolores, quienes secuestraron las prendas de vestir que habría utilizado el imputado el día del hecho. En la misma resolución, fue acusado de "homicidio culposo" el adolescente de 17 años que manejaba la moto en la que circulaba Kevin, que también sufrió heridas de gravedad.

En tanto, cuatro policías fueron imputados en la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que no impidieron que Marzzellino golpeara a Kevin y no lo detuvieron.

La otra persona imputada en la causa es María Antonella Saint Jean, la conductora de 25 años que manejaba el vehículo que atropelló a Kevin y su amigo, y que está acusada de homicidio culposo.

Kevin Martinez Chascomús Kevin Martínez tenía 15 años y murió tras ser atropellado y golpeado por un vecino, mientras los médicos le realizaban las primeras curaciones. (Facebook)

De acuerdo con los resultados de la autopsia al cuerpo de Kevin, la lesión más grave que sufrió fue una “fractura múltiple de cráneo” compatible con un impacto de alta intensidad. El informe médico-legal describió que el joven presentaba “politraumatismos de importancia”, principalmente en el tórax, con un sangrado relevante en esa zona.

Prontuario

Al quedar implicado en la muerte de Kevin Martínez, los antecedentes delictivos de Marzzellino se hicieron públicos. El hombre aparece vinculado a un expediente por abuso sexual con acceso carnal iniciado en 2023; a una causa por daño y lesiones leves de abril de 2024; a un episodio de violencia familiar registrado el 6 de abril de 2009; y a otros dos procesos por daño y lesiones leves, uno abierto el 27 de marzo de 2009 y otro de junio de 2010.

Fuente: Agencia DIB