La justicia oficializó la feria judicial de invierno: qué pasará con las urgencias

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires oficializó el período de feria judicial de invierno para 2026, que se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio, coincidiendo con las vacaciones escolares dispuestas por la Dirección General de Cultura y Educación.

A través del Acuerdo 4229, el máximo tribunal estableció que el receso en la Administración de Justicia se desarrollará las últimas dos semanas de julio y responde a la necesidad de organizar con anticipación el funcionamiento de los tribunales durante uno de los períodos de menor actividad judicial del año. La medida alcanza a todos los organismos que integran el Poder Judicial bonaerense.

En los fundamentos del acuerdo, la Corte señaló que la anticipación en la definición de las fechas permite a los distintos órganos jurisdiccionales planificar sus agendas y programar adecuadamente las audiencias previstas para el segundo semestre. También facilita la organización de licencias y reemplazos dentro de cada dependencia.

Claro está, que la suspensión de la actividad ordinaria no implica la paralización total del servicio de justicia. Durante esas dos semanas continuarán funcionando guardias y organismos especialmente designados para intervenir en causas urgentes que requieran resolución inmediata.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AJB La Plata | Asociación Judicial Bonaerense (@ajb_la_plata) En ese sentido, el acuerdo determina cuáles serán las Cámaras de Apelación que permanecerán de turno en cada uno de los fueros para garantizar la continuidad del servicio judicial durante el período excepcional. La distribución territorial y las competencias se mantendrán de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente. Las actuaciones vinculadas con cuestiones de familia, violencia de género, salud, medidas cautelares urgentes, privaciones de libertad y otros asuntos seguirán siendo atendidas mediante los mecanismos de habilitación de feria previstos por la legislación procesal. Fuente: Agencia DIB

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