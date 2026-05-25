lunes 25 de mayo de 2026
25 de mayo de 2026 - 17:31

Junín: el hombre que protagonizó una fuga de película planeaba atacar a su ex con las bombas molotov

La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y la posible participación de otras personas. El caso quedó caratulado como “daño calificado, resistencia a la autoridad y desobediencia”.

Por Agencia DIB
La Ruta Provincial 65 a la altura de la localidad de Junín fue escenario de una persecución con tiroteo digna de una ficción audiovisual. (Imagen de video mejorada con IA)

La Ruta Provincial 65 a la altura de la localidad de Junín fue escenario de una persecución con tiroteo digna de una ficción audiovisual. (Imagen de video mejorada con IA)

Uno de los policías en el momento de la detención del sujeto sobre la Ruta Provincial 65. (Imagen de video mejorada con IA)

Uno de los policías en el momento de la detención del sujeto sobre la Ruta Provincial 65. (Imagen de video mejorada con IA)

Una persecución con ribetes cinematográficos causó conmoción la semana pasada en la ciudad bonaerense de Junín: un hombre oriundo de Tucumán escapó de la Policía a toda velocidad ya que, en principio, se había detectado que transitaba en un coche sin patente. Lo cierto es que la investigación reveló una trama más compleja: el sujeto planeaba atacar a su expareja con artefactos explosivos.

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De las calles de la localidad el raid se trasladó a la Ruta Provincial 65. La secuencia quedó registrada parcialmente por un automovilista que grabó un tramo de la persecución, donde se puede ver a varios patrulleros rodeando al vehículo en plena ruta y a uno de los agentes disparando contra el fugitivo. Finalmente, pudieron frenar la marcha del auto y detener al sujeto.

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En la inspección del coche, los policías detectaron que el hombre llevaba dos bombas molotov. Cuando trasladaron al detenido hasta una de las comisarías de la ciudad, los agentes policiales constataron que el hombre tenía una restricción de acercamiento ordenada por el Juzgado de Familia. La medida había sido dictada días atrás en el marco de una causa por violencia familiar, y el hombre se habría enterado ese día. En las últimas horas se conoció que el detenido planeaba atacar con las molotov a su expareja.

Mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y la posible participación de otras personas, el caso quedó caratulado como “daño calificado, resistencia a la autoridad y desobediencia” e interviene la UFI Nº 1 de Junín.

Fuente:

Agencia DIB

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