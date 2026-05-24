Cayó la banda que le robó a Juan Martín Del Potro en su casa de Tandil

Detenidos en Buenos Aires por el robo a Juan Martín del Potro en Tandil.

La banda que robó en la casa de Juan Martín del Potro en Tandil fue desarticulada tras una investigación conjunta de la Policía Federal Argentina y la Policía Bonaerense. La mayoría de los integrantes son de nacionalidad chilena y ya estaban vinculados con robos contra deportistas internacionales.

El hecho ocurrió el 15 de este mes. Los delincuentes sustrajeron una cadena y una alianza de oro, una raqueta y dos relojes. El vehículo utilizado en la fuga fue detectado en Ayacucho, donde cargaron combustible, lo que permitió avanzar con la pesquisa.

La investigación tuvo avances clave este fin de semana, con la detención de dos ciudadanos chilenos en la Ciudad de Buenos Aires. Ambos tenían notificación roja de Interpol a pedido de Estados Unidos, acusados de integrar una organización dedicada a robar bienes de figuras del deporte.

En un operativo en Retiro, los efectivos “detectaron a dos hombres que intentaban abordar un micro con destino a la ciudad de Posadas, Misiones”. “Al verificar sus datos a través del Sistema I-24/7 de Interpol, constataron no solo que ambos ciudadanos chilenos habían ingresado al país por un paso no habilitado, sino también que registraban pedidos de captura internacional mediante notificaciones rojas emitidas por la OCN Washington el 6 de noviembre de 2025, por los delitos de Asociación ilícita para el transporte interestatal de bienes robados y Transporte de bienes robados, cometidos en los Estados Unidos de América”, detallaron, de acuerdo con la agencia Noticias Argentinas.

Durante los últimos dos años, la banda habría sustraído bienes por más de 2 millones de dólares a figuras de ligas como la NBA y la NFL. Además, “como resultado del fluido intercambio de información entre la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA y la Fiscalía de Tandil, en las últimas horas efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires lograron detener en Junín a otros dos ciudadanos chilenos y a un argentino”, indicaron. Con la captura de un sexto integrante en Chile, quedó desarticulada la organización. “Los detenidos -cinco ciudadanos chilenos y un argentino- quedaron a disposición de los magistrados intervinientes, a la espera del inicio del correspondiente proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos de América”. Fueron identificados como Bastian Freraut Jiménez, Ignacio Cartes Zuniga, Damián Walter Amelio, Eduardo Alfredo Gallardo Espinoza y Esteban Rodolfo Escobar Cartes. Fuente: Agencia DIB

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