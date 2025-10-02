jueves 02 de octubre de 2025
2 de octubre de 2025 - 19:56

Triple femicidio: los detalles que aportó Giménez, quien rellenó el pozo donde enterraron a las víctimas

El hombre quedó detenido el sábado pasado y brindó importantes detalles que ayudaron al avance de la investigación. Está imputado por encubrimiento agravado. Su declaración no tiene validez judicial.

Por Agencia DIB
Vista de la casa en la que fueron hallados los cuerpos de Morena, Breda y Lara, en Florencio Varela.&nbsp;

Uno de los nueve detenidos que hasta el momento tiene la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela contó detalles de la fatídica noche en la que Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas. Se trata de Ariel Giménez, quien se entregó el sábado pasado y le ofreció a la Policía una declaración extraoficial sobre lo ocurrido con las tres chicas. Más allá de haber dado datos clave, quedó imputado en la causa.

El momento del traslado del sindicado narco peruano Pequeño J.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, fue detenido en Lima el martes 30 de septiembre. 

Quién es quién en la trama de los nueve detenidos por el triple femicidio

Giménez aportó los nombres de las dos personas que lo contactaron para alquilarle un equipo de música, con la excusa de que planeaban una fiesta en la casa ubicada en Chañar y Río Jáchal. Esta pareja habría estado directamente implicada en la logística del crimen.

Según contó, le pidieron el parlante cerca de las 20 de ese viernes 19 de septiembre, es decir, un rato antes de que las tres víctimas se subieran a la camioneta Chevrolet Tracker que las trasladó hasta el lugar. Giménez aceptó el ofrecimiento, llegó en remís hasta la zona con el equipo y se encontró con la pareja a una cuadra de la casa. Recibió a cambio $30.000 y drogas.

Ariel Gim&eacute;nez qued&oacute; detenido, imputado por encubrimiento agravado, en el marco de la investigaci&oacute;n del triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Guti&eacute;rrez.&nbsp;

Ariel Giménez quedó detenido, imputado por encubrimiento agravado, en el marco de la investigación del triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Una changa y un regalo

Al otro día, volvió a contactarse con la pareja para retirar el parlante que les había facilitado para el presunto festejo. En ese intercambio de mensajes, le ofrecieron "una changa" para su hermano, que finalmente tomó él mismo porque le venía bien.

Cuando llegó a la casa de la calle Chañar, la pareja que había alquilado el parlante le mostró un pozo a medio tapar en el patio trasero de la vivienda. Según su testimonio, no percibió nada extraño. Le pidieron que rellenara y emparejara el pozo. Por la labor cobró $45.000 y se retiró en un coche de aplicación de viajes. Un detalle no menor: “le regalaron” las herramientas utilizadas. De acuerdo a su declaración, cuando llegó a su casa, Giménez vendió las herramientas a un vecino porque no las necesitaba.

En tanto, más allá de su colaboración con el avance de la pesquisa, Giménez quedó detenido el sábado, imputado por encubrimiento agravado. Esta semana, al ser trasladado para su indagatoria ante el fiscal Carlos Adrián Arribas, se negó a declarar. Cabe aclarar que la explicación que brindó a los policías no posee validez frente a la fiscalía a menos que lo ratifique formalmente. (DIB)

Las víctimas de abuso infantil declaran en Cámara Gesell. 

La Plata: grave denuncia contra un médico cirujano por abusar de su hija durante cinco años

