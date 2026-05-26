Bahía Blanca: padres de alumnos de colegios de la UNS denunciarán a los docentes por los paros

Una de las Escuelas Medias que dependen de la Universidad Nacional del Sur, cerrada por la huelga docente.

Este martes comenzó la cuarta semana en el año de paro de los docentes universitarios, que también incluye a los colegios que dependen de las universidades nacionales. En Bahía Blanca , donde los docentes responden al gremio ADUNS, un grupo de padres de chicos de los secundarios anunció que realizarán una denuncia penal por “el incumplimiento del servicio educativo” y porque, según aseguran, “a ningún maestro que adhiere a las huelgas se le computan las faltas”.

Según cita La Nueva , el empresario Leonardo Valente , padre un chico que asiste a una Escuela Media de la UNS, aseguró en declaraciones radiales: "Los paros no vienen de este año ni empezaron con el reclamo por la ley de financiamiento universitario. Es un trabajo sistemático de interrupción de las clases y casi un ataque ideológico a las escuelas medias por todo lo que representan : el mérito, la excelencia, el esfuerzo para ingresar a escuelas que históricamente fueron las mejores".

"Todo este prestigio de las escuelas medias lo vienen destruyendo por los paros. Y lo más complicado es que hace años que no se registran las inasistencias en los sistemas de la universidad. En las planillas, la asistencia de los docentes ha sido perfecta a pesar de los paros, no sólo este año sino también los anteriores", afirmó Valente.

"Todo esto está probado, la huelga es un derecho constitucional pero la universidad no descuenta ningún día como sí hace por ejemplo la Provincia de Buenos Aires porque la asistencia es 'perfecta'. Es decir, nadie pierde el presentismo y hasta se pueden ir de vacaciones y les pagan el sueldo completo", dijo.

Motivos diversos

Recordó que en los últimos años hubo medidas de fuerza por motivos de lo más diversos, "como pedir por la libertad de Milagro Sala". "Y hay otras causas con las que estamos de acuerdo, como la ley de financiamiento universitario. Pero no puede ser que igual te paguen", sostuvo el empresario, y pidió que el rectorado de la UNS también accione contra lo que considera un abuso del sindicato.

Agregó: "Nosotros hacemos la denuncia penal luego de agotar todas las instancias de diálogo. Fuimos a una reunión con el rector, la vicerrectora y la directora del Consejo Superior y por poco se nos rió en la cara".

Según Valente, en lo que va del año ya se perdió un mes de clases. "Estoy furioso. Siento que le están pegando a mi hijo delante mío", concluyó.

Fuente: Agencia DIB