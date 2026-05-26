Javier Milei: "Si hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección"

El presidente Javier Milei dijo que no ve a Mauricio Macri como una competencia rumbo a las elecciones de 2027 y aseguró que si logran hacer un buen gobierno, el argentino reelegirá a la gestión libertaria. Además, sostuvo que no se sintió ofendido por las palabras del arzobispo de Jorge García Cueva en el Tedeum del 25 de Mayo.

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"Nosotros nos tenemos que dedicar a gobernar. Si nosotros hacemos un buen gobierno, nosotros eh vamos a lograr la reelección . Y si no hacemos un gobierno que merece ser reelecto, no seremos reelectos. Yo lo veo más lineal. Yo no compito contra otros espacios políticos, yo compito contra mí mismo haciendo cada día un gobierno mejor", dijo Milei cuando le consultaron sobre si podría competir contra Macri.

"En política, lamentablemente, no es física, o sea, no es una ciencia natural. Entonces es una ciencia social, tiene distintas interpretaciones. Hay algunos que consideran que si crean un competidor, entonces eso lo que hace es quitarles votos. Bueno, yo no. A mí me parece que es un laberinto, probablemente porque yo no vengo a la política y no lo siento así", agregó en declaraciones a Radio Mitre.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente salió al cruce del mensaje de García Cuerva , quien en su homilía cuestionó el terrorismo de las redes sociales. " Ha dado una opinión válida dentro de un encuadre sobre las sagradas escrituras donde da su opinión y me parece absolutamente válida", dijo, en busca de dar por cerrada una polémica. Y agregó, en referencia a su gestión: "Entiendo que a veces hay muchas restricciones que uno enfrenta al momento de estar en la silla eléctrica que no se conocen o cómo se actúa".

Asimismo, intentó justificar los dichos del arzobispo y lo que sucede en redes sociales. "No es fácil entender y asimilar cómo funciona eh el mundo de las redes. Si usted pasea por Twitter y ve la lógica de Twitter, claramente no es la forma en que después la gente se vincula. Twitter es una forma de expresión, usted tiene que entenderla y asimilarla. Si no le gusta, va y se baja de la red, no es tan problemático", señaló.

El presidente Javier Milei dijo que le parece "interesante y positivo y constructivo que una autoridad religiosa trate de mediar" en las tensiones del Gobierno con la oposición. "Entre los que proponemos el cambio y los que se resisten al cambio la discusión es bastante fuerte y áspera y muchas veces hay una parte que no juega limpio", dijo cerró.

El lunes, García Cuerva fustigó “el terrorismo en las redes” y “el barro de las descalificaciones, del odio y la violencia”, en lo que podría leerse como una referencia a la tarea de los trolls que, dentro y fuera de la Casa Rosada, transmiten el mensaje libertario a través de redes sociales y plataformas de streaming.

“Hemos pasado todos los límites. La descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente”, dijo García Cuerva ante la mirada del Presidente, su Gabinete en pleno, embajadores e invitados especiales.

Fuente: Agencia DIB