sábado 23 de mayo de 2026
23 de mayo de 2026 - 10:15

Detuvieron a los padres y a la abuela de una beba que murió intoxicada con cocaína en Maquinista Savio

La niña falleció el 4 de mayo y los padres estaban prófugos. Ahora quedaron acusados de “homicidio agravado por el vínculo”.

Por Agencia DIB
Las detenciones de los padres de Nahiara Jazmín Da Silva.

Las detenciones de los padres de Nahiara Jazmín Da Silva.

El Día de Escobar

Hace dos semanas el fallecimiento de una beba de un año por intoxicación con cocaína horrorizó a la comunidad de Maquinista Savio, en el norte del Gran Buenos Aires. En las últimas horas la Policía detuvo a sus padres, quienes se encontraban prófugos, y a la abuela paterna, en el marco de una serie de allanamientos realizados en Ingeniero Maschwitz y en la misma Savio.

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El caso había tomado estado público a comienzos de mayo tras su difusión en el programa Duro de Callar, emitido por Crónica TV, donde se expusieron testimonios de familiares, vecinos y allegados del barrio El Triángulo de Maquinista Savio, en el límite entre los municipios de Escobar y Pilar.

Según cuenta El Día de Escobar, la menor Nahiara Jazmín Da Silva ingresó el martes 14 de abril al hospital Petrona Villegas de Cordero, en San Fernando, derivada desde el hospital provincial Enrique Erill de Escobar por un cuadro respiratorio grave. Desde ahí la trasladaron al Hospital Garrahan y posteriormente regresó a San Fernando, donde falleció el lunes 4 de mayo.

Desde entonces, la investigación judicial avanzaba con distintas líneas abiertas y con la búsqueda activa de los padres.

Allanamientos

Los operativos se concretaron de manera simultánea en dos domicilios por personal del Gabinete de Tácticas Operativas (GTO) de distintas dependencias del distrito y el Comando de Patrullas de Escobar. El primero tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle Martín Coronado al 1450, en Ingeniero Maschwitz, a dos cuadras de la Colectora Oeste. En ese domicilio fueron detenidos los progenitores de la menor: Micaela Jackeline Benítez, de 30 años, y Diego Emanuel Da Silva, de 34.

En paralelo, en una vivienda ubicada sobre la calle Italia, en Maquinista Savio, se concretó la detención de la abuela paterna de la niña, Elena Rosa Da Silva (64), quien días antes había brindado declaraciones públicas en medios televisivos reclamando justicia por la muerte de la beba.

Los padres de la beba están imputados por “homicidio agravado por el vínculo en comisión por omisión con dolo eventual”. En tanto, la abuela enfrenta el cargo de “abandono de persona seguido de muerte”.

Fuente: Agencia DIB

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