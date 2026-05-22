Lanús: confundió a su vecina de 16 años con un ladrón y le pegó dos tiros

Una adolescente de 16 años resultó herida de bala en la localidad bonaerense de Lanús luego de que un vecino la confundiera con un ladrón en el momento en que llegaba a su casa.

El hecho ocurrió entrada la noche del jueves. Al escucharse los tiros, los vecinos llamaron al 911. Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a la joven herida, quien relató que se había quedado afuera de su casa luego de que la puerta se cerrara accidentalmente. Mientras intentaba volver a ingresar, recibió dos disparos: uno en un brazo y otro en la pierna derecha.

Según indicó la víctima, los balazos fueron efectuados por un vecino que creyó que se trataba de un intento de robo. Minutos después arribó una ambulancia del SAME que trasladó a la adolescente junto a su padre al Hospital Evita.

Fuentes del caso informaron que la menor se encontraba fuera de peligro. En el marco de la investigación, personal policial aprehendió a un sospechoso y secuestró una pistola calibre 22, una carabina del mismo calibre, una escopeta 12/70 y municiones de distintos tipos.

La causa fue caratulada como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa” y quedó en manos de la UFI N°6 descentralizada Avellaneda-Lanús. Fuente: Agencia DIB

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