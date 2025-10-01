"Pequeño J" tras su detención: "No tengo nada que ver, es un espanto, tienen que encontrar a los culpables"

presunto autor intelectual del triple femicidio en Florencio Varela , fue detenido en Lima por la Policía peruana. Cuando era trasladado fue abordado por la prensa local y se defendió: “No matamos a nadie, no tengo nada que ver, el hecho es un espanto, tienen que encontrar a los culpables” .

Quién es quién en la trama de los nueve detenidos por el triple femicidio

“Nos están echando la culpa”, aseguró el joven de 20 años durante su traslado a la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú (PNP). Al ser consultado sobre qué le diría a la familia de las jóvenes asesinadas, el joven dijo que “tienen que encontrar al culpable”.

"Pequeño J", tras su detención: "No tengo nada que ver, tienen que encontrar a los culpables"

“¿Tiene miedo usted de volver a la Argentina?”, le preguntó un periodista, a lo que Pequeño J contestó que “no”. “¿Estás metido en lo que es tráfico ilícito de drogas de manera internacional?”, continuó el mismo cronista. El sospechoso volvió a decir que “no”.

Una vez dentro del auto oficial que lo trasladaba esposado se lo oyó decir sobre el múltiple crimen: “Es un espanto”.

En un camión

Valverde Victoriano fue detenido por la PNP el martes por la noche. Está sindicado como el autor material de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa del municipio bonaerense de Florencio Varela.

“Pequeño J” fue hallado cuando intentaba escapar oculto en la parte trasera de un camión en la localidad de Pucusana, a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur, en Lima Norte.

Su captura se logró gracias a un operativo conjunto entre el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía Bonaerense y las divisiones especializadas en narco de la PNP. El seguimiento incluyó el rastreo de su teléfono celular y de los chips que utilizaba para evitar ser localizado.

Tres kilos de cocaína

Cerca de la medianoche argentina, en una conferencia de prensa, el general Zenón Santos Loayza Díaz, jefe de la Dirección de Antidrogas de la PNP, confirmó que la Policía de la provincia de Buenos Aires aportó información clave para detener a Pequeño J. El oficial contó que el principal sospechado por el triple crimen llegó a Perú vía terrestre desde Bolivia y que había contrato “los servicios” para que lo llevaran hasta la ciudad de Lima.

Tras ello las autoridades peruanas sugirieron que el motivo del triple asesinato podría ser el robo de aproximadamente tres kilos de cocaína por parte de las jóvenes argentinas. Los funcionarios remarcaron que ambos sospechosos integraban una estructura dedicada al narcotráfico y al sicariato, que fue desarticulada gracias las detenciones llevadas a cabo. (DIB)