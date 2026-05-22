viernes 22 de mayo de 2026
22 de mayo de 2026 - 16:25

Desarticulan dos puntos de venta de drogas en Morón: uno era un templo umbanda

Durante los operativos se secuestraron más de 200 dosis de cocaína fraccionada y listas para la venta, un trozo compacto de la misma sustancia, flores de marihuana, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Por Agencia DIB
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Un operativo de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas Morón permitió desarticular dos puntos de venta de estupefacientes que funcionaban en el partido de Morón, uno de ellos en un templo religioso umbanda ubicado en la zona sur de Castelar.

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La investigación se inició a partir de denuncias anónimas de vecinos que alertaban sobre maniobras de comercialización de drogas en una propiedad usurpada situada en el barrio Santa Rosa.

Los agente llevaron a cabo tareas de inteligencia, que incluyeron seguimientos, registros fotográficos y filmaciones que permitieron dar con los dos puntos en los que se realizaban tareas de narcomenudeo.

Con las pruebas reunidas y bajo directivas de la Unidad Funcional de Investigaciones N°9 especializada en Narcotráfico del Departamento Judicial Morón, el Juzgado de Garantías N° 3 ordenó allanamientos simultáneos en ambos domicilios. Como resultado del procedimiento, fueron detenidos dos hombres acusados de infracción a la Ley 23.737 y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización.

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Cocaína y marihuana

Durante los operativos se secuestraron más de 200 dosis de cocaína fraccionada y listas para la venta, un trozo compacto de la misma sustancia, flores de marihuana, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Fuentes de la investigación señalaron además que uno de los detenidos registraba un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Garantías N° 4 de Morón por una causa por resistencia a la autoridad.

La investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados y no se descartan nuevas medidas judiciales en relación con otros posibles integrantes de la organización.

Fuente: Agencia DIB

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