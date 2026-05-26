Días de niebla: consejos para manejar con mayor seguridad

Un auto en medio de una intensa niebla.

¿Alguna vez te pasó de estar en medio de un viaje en auto y encontrarte de repente con un banco de niebla que envuelve el paisaje? Las señales de tráfico se vuelven borrosas, los vehículos a tu alrededor parecen desaparecer y el camino pasa a ser un desafío intimidante.

La aparición de bancos de niebla o neblina durante los meses más fríos del año representa un riesgo concreto. No sólo reducen drásticamente la visibilidad, sino que también elevan el nivel de humedad sobre la calzada, lo que puede derivar en condiciones de adherencia comprometida.

Conducir en estas condiciones puede ser complicado, pero no tiene por qué arruinar los planes. Para tener un viaje dentro de todo satisfactorio, es clave estar atento y recordar los consejos que dan los especialistas para disfrutar del camino sin preocupaciones y con seguridad.

Qué hacer en la ruta ante la niebla Si bien en la ruta es obligatoria el uso de las luces bajas, verificá que estén encendidas de manera de ver y ser visto. Si estás en una calle de la ciudad, también tenerlas prendidas. En el caso que el vehículo tenga luces para niebla encendelas.

Disminuí la velocidad gradualmente hasta la velocidad precautoria evitando frenadas bruscas y detenerse en la calzada. En cualquier situación, nunca se debe circular con las balizas intermitentes encendidas, porque esa es una señalización reservada para un vehículo detenido y no en movimiento.

Observá el señalamiento de niebla: es una marca horizontal en el pavimento con formato de “V” invertida y se suele colocar en lugares con niebla frecuente. ¿Qué indica? La velocidad hasta la que se debería circular debidas al fenómeno (niebla). Cuando desde el vehículo en marcha y se está pasando por la figura (“V” invertida) se vean solamente solo las dos “V” siguientes se debería circular a la velocidad precautoria no superando los 60 km/h. Con el mismo criterio de la anterior pero se visualice solamente una “V” se debería circular a la velocidad precautoria no superando los 40 km/h. Cuando al signo recién se lo percibe a muy corta distancia o no se lo ve, se debe reducir la velocidad y dejar la vía cuando fuese posible y en forma segura, deteniéndose fuera de la calzada y la banquina.

Puede que haya pérdida de visibilidad por el fenómeno con la cual la atención al entorno (calzada, señales, otros, vehículos, etc.) debe ser máxima. Evitá sorprender a otros vehículos y ser sorprendido, procurá no realizar maniobras repentinas inesperadas. Evitá hacer sobrepasos, fundamentalmente en caminos convencionales.

Dado que en general el fenómeno puede generar humedad, es probable que los costados del camino no generen la adherencia esperada con el neumático. En el caso de tener que detenerte hacelo fuera del camino, con velocidad baja y en control total del vehículo.

Mantené limpio el parabrisas y desempañado. El modo de solucionarlo es encender el aire acondicionado pero con la temperatura en calor, inicialmente dirigido al parabrisas, pero un par de minutos después al resto del habitáculo. Hay que esperar unos 5 minutos, pero una vez eliminada la humedad del interior, los cristales se despejarán por completo y la marcha será segura.

Dada la pérdida de visibilidad y humedad en el pavimento mantené una distancia adecuada con el vehículo de adelante para evitar accidentes. Pisá suavemente el freno a fin de producir un refuerzo de las luces traseras. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes









Temas niebla

consejos