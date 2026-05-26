Días de niebla: consejos para manejar con mayor seguridad

¿Alguna vez te pasó de estar en medio de un viaje en auto y encontrarte de repente con un banco de niebla que envuelve el paisaje? Las señales de tráfico se vuelven borrosas, los vehículos a tu alrededor parecen desaparecer y el camino pasa a ser un desafío intimidante.
La aparición de bancos de niebla o neblina durante los meses más fríos del año representa un riesgo concreto. No sólo reducen drásticamente la visibilidad, sino que también elevan el nivel de humedad sobre la calzada, lo que puede derivar en condiciones de adherencia comprometida.
Conducir en estas condiciones puede ser complicado, pero no tiene por qué arruinar los planes. Para tener un viaje dentro de todo satisfactorio, es clave estar atento y recordar los consejos que dan los especialistas para disfrutar del camino sin preocupaciones y con seguridad.