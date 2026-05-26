martes 26 de mayo de 2026
26 de mayo de 2026 - 10:18

Ruta 205: un muerto tras un triple choque en medio de una densa niebla

La víctima fatal tenía 67 años. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 74, en el partido de Cañuelas. Dos heridos.

Por Agencia DIB
El accidente en la ruta 205.&nbsp;

El accidente en la ruta 205. 

Una persona murió y otras dos resultaron heridas como consecuencia de un triple choque en la Ruta Nacional 205, a la altura del kilómetro 74 en el partido de Cañuelas. El accidente se registró en horas de la mañana del lunes en medio de una intensa niebla que afectaba a la provincia de Buenos Aires.

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La víctima fatal de 67 años fue identificada como Manuel Luis Brossard, vecino de Cañuelas, quien manejaba un Volkswagen Voyage y circulaba en sentido Lobos-Cañuelas cuando se produjo el impacto.

Según fuentes policiales, el accidente se desencadenó cuando un Fiat Cronos habría intentado sobrepasar a una Volkswagen Amarok. En medio de una visibilidad prácticamente nula por la niebla, el Cronos habría invadido el carril contrario y chocó de frente contra el Voyage de Brossard. La violencia del impacto fue tal que el conductor murió en el acto.

En el Cronos viajaban además Laureano Cenas y Carla Cicari, ambos mayores de edad, quienes sufrieron politraumatismos y debieron ser asistidos por los servicios de emergencia. El conductor de la Amarok, en tanto, salió ileso.

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