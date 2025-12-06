Polémica: "La Toretto" platense pidió trabajar como niñera mientras avanza el proceso al juicio oral

La defensa de Felicitas Alvite , la joven conocida como “La Toretto de La Plata” , presentó un pedido para que la joven pueda salir de su vivienda dos veces por semana y trabajar como niñera, mientras continúa el proceso hacia el juicio oral por el atropello y muerte del motociclista Walter Armand en abril de 2024.

Entradera en González Catán: una jubilada murió de un infarto y los ladrones se llevaron sus ahorros

Los abogados de “La Toretto” presentaron un pedido formal para que la joven pueda acceder a salidas laborales dos veces por semana mientras continúa con prisión domiciliaria. La solicitud ya se encuentra en manos del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2.

El planteo, según comentan medios platenses, se basa en una propuesta concreta: Alvite fue contactada para trabajar como niñera del bebé de una familia que vive cerca de su domicilio . La defensa, a cargo del abogado Flavio Gliemmo , indicó que el permiso incluiría solo dos tardes semanales y que la actividad comenzaría recién el año próximo.

De acuerdo a Gliemmo, Alvite “sabe que tiene que trabajar por su edad y porque no está estudiando” , y aclaró que cualquier curso o capacitación deberá realizarse de manera virtual en caso de ser necesario.

Ahora, tanto el fiscal Martín Raúl Chiorazzi como los representantes de la querella deberán expresar su postura antes de que el Tribunal resuelva.

Sin fecha

El pedido llega en un momento de expectativa para todas las partes, ya que el inicio del debate oral aún no tiene fecha definida. La tercera audiencia preliminar se realizará el 18 de febrero de 2026, luego de haber sido reprogramada por la cargada agenda del tribunal.

El proceso ya tuvo dos audiencias preparatorias en octubre, marcadas por tensiones entre las partes. En la segunda de ellas, el 28 de octubre, la defensa denunció un presunto "ocultamiento de pruebas" durante la instrucción y volvió a cuestionar el accionar del fiscal Fernando Padovan. Ese día también se definió buena parte de la lista de testigos y se rechazó el pedido para citar a Padovan al debate.

Abril de 2024

El episodio que originó la causa ocurrió en la madrugada del 12 de abril de 2024 y quedó registrado en múltiples cámaras de seguridad. Allí se ve a Alvite manejando a más de 90 km/h, cruzando semáforos en rojo y avanzando por avenida 13 hasta impactar contra la moto de Armand en la intersección con calle 32.

La imputación contra Alvite es por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Su amiga Valentina Velázquez también llega acusada por participar de una prueba ilegal de velocidad urbana.

En este contexto, el pedido de salidas laborales generó malestar entre los allegados de la víctima, quienes vienen reclamando que se mantengan las restricciones impuestas. Será el Tribunal quien decida si la imputada puede acceder al beneficio, una resolución que podría conocerse tras la presentación de las posturas de la fiscalía y la querella.

Fuente: Agencia DIB