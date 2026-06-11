jueves 11 de junio de 2026
11 de junio de 2026 - 19:02

Necochea: detenido por golpear a su pareja embarazada de siete meses

El hombre de 44 años fue aprehendido en Necochea acusado de agredir físicamente a la mujer de 39 años, que cursa un embarazo de siete meses.

Por Agencia DIB
Detenido por agredir a su pareja en Necochea.

Detenido por agredir a su pareja en Necochea.

Un hombre de 44 años fue aprehendido en Necochea acusado de agredir físicamente a su pareja, una mujer de 39 años que cursa un embarazo de siete meses.

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De acuerdo con Ecos Diarios de Necochea, el hecho ocurrió en la intersección de las avenidas 74 y 75, donde personal policial acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de violencia de género en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al presunto agresor. Según se informó, el hombre habría golpeado a su pareja con puños, provocándole lesiones visibles en el rostro y dolores abdominales. Una ambulancia asistió a la víctima en el lugar y, tras la evaluación médica, no fue necesario su traslado al hospital.

Por disposición de la UFI N° 10 de Necochea, el acusado fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Primera, donde permaneció alojado a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes. La causa fue caratulada como “lesiones agravadas por el vínculo”, en el marco de la Ley Provincial 12.569 de protección contra la violencia familiar, agregó Ecos Diarios.

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