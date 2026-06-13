Convocatoria récord: más de 6 mil cuentos compiten por el Gran Premio Banco Provincia de Literatura 2026

La quinta edición del Gran Premio Banco Provincia de Literatura alcanzó una marca histórica de participación: entre el 31 de marzo y el 11 de mayo de 2026 se recibieron 8.000 cuentos , de los cuales 6.128 calificaron para la competencia tras el proceso de validación y revisión técnica. Este volumen de envíos representa un récord para el certamen, que “año a año amplía su convocatoria y consolida su posicionamiento en el ámbito cultural” , según informó la entidad en un comunicado.

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En 2022 , el concurso registró 1.796 obras ; en 2023 ascendió a 2.762 ; en 2024 dio un salto significativo hasta las 5.277 ; en 2025 alcanzó 4.921 , y finalmente en 2026 superó todas las marcas previas con casi 8 mil obras recibidas.

Como todos los años, las obras premiadas formarán parte de una publicación especial que reúne los cuentos ganadores y finalistas, para constituir una vidriera de nuevas voces de la literatura contemporánea.

El concurso otorgará tres premios estímulo de $ 1.500.000, $ 900.000 y $ 600.000 para los cuentos más destacados. Al igual que en las ediciones anteriores, el resultado final será un libro que estará disponible en formato físico , en versión digital que se podrá descargar a través del portal de noticias del Banco y en podcast , que se podrá escuchar desde la cuenta oficial de Spotify de la entidad , dentro de la lista “Cuentos Bonaerenses” .

En esta edición, el jurado está integrado por tres figuras destacadas de la literatura argentina contemporánea: Alejandra Kamiya, Selva Almada y Federico Falco. “El concurso mantiene el espíritu de las ediciones anteriores: incentivar la creatividad, respaldar a las nuevas voces y ofrecer un espacio de reconocimiento y publicación de obras originales”, aseguró el Bapro.

Lugares

El certamen recibió en esta ocasión textos de 133 municipios de la provincia de Buenos Aires, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que confirma su carácter amplio y federal dentro del territorio bonaerense.

Sin embargo, al analizar la distribución por localidades, se evidencia una fuerte concentración en los grandes centros urbanos.

CABA encabeza ampliamente la participación con 2.143 obras, seguida por partidos del Conurbano bonaerense de alta densidad poblacional. Entre ellos se destacan La Plata con 654 cuentos, General Pueyrredon con 364 y La Matanza 296, Vicente López con 208 y Lomas de Zamora con 187. También sobresalen Quilmes (181), Bahía Blanca (171) y Lanús (163), todos con cifras significativas que reflejan el dinamismo cultural de estos distritos.

En conjunto, estos datos muestran que el grueso de los envíos proviene del Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque también existe una participación sostenida en el interior de la provincia.

Consolidación

El Gran Premio Banco Provincia de Literatura nació en 2022, como parte de un conjunto de iniciativas culturales para celebrar el Bicentenario de la institución.

El éxito de la convocatoria fue tal que el certamen continuó y ya llegó a su quinta edición. Con más de 20.000 cuentos y cinco ternas de jurados, el premio se consolidó como una referencia ineludible en el ámbito literario bonaerense.

Con cifras récord y una participación cada vez más diversa, el Gran Premio Banco Provincia de Literatura se ha consolidado como uno de los concursos más importantes del país. Así, promueve la escritura, la creatividad y el acceso a la cultura en todo el territorio bonaerense.

Fuente: Agencia DIB