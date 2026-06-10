Hallaron muerta a una adolescente de 15 años en La Plata: había sido víctima de abuso sexual

Una adolescente de 15 años fue encontrada muerta en su vivienda de la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata, y la Policía confirmó que se quitó la vida, tras el padecimiento que le causaba un episodio de abuso sexual sufrido con anterioridad.

Una estudiante de 15 años intentó quitarse la vida en un baño de una escuela de La Plata

Según confirmaron fuentes judiciales, Zahiara Jazmín Quispe fue encontrada sin vida por su mamá. La mujer sostuvo que la notaba cabizbaja, envuelta en un cuadro emocional al que definió como “preocupante y depresivo”.

La joven había sido víctima de abuso sexual, y el acusado, identificado como Raúl Ojeda, continúa en libertad, más allá de la causa en su contra por “corrupción y abuso sexual de menores”.

Los investigadores remarcaron que la muerte de la menor se encuentra ligada a un presunto “suicidio”, al tiempo que en estas horas se aguarda por el resultado de la autopsia y, además, se sumarán declaraciones testimoniales a la investigación.

Conmoción en la escuela

Zahiara Jazmín Quispe, de 15 años, concurría a la Escuela de Enseñanza Secundaria Número 22, ubicada en 520 y 138 bis.

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Ante este trágico episodio, la comunidad educativa del colegio dispuso un día de duelo, envió sus condolencias a la familia y emitió un comunicado en las redes sociales.

Pautas de prevención y atención

El gobierno de la provincia de Buenos Aires cuenta con una serie de recursos y lineamientos para para equipos técnicos, educativos, sociales y de salud sobre prevención del suicidio y contención de los casos.

Si bien se trata de una problemática de salud, su abordaje requiere articulación y colaboración de múltiples sectores de la sociedad, con esfuerzos integrales ya que una consideración singular no es suficiente para una situación tan compleja.

Es importante no interpretar necesariamente que, quien se auto inflige una lesión o intenta suicidarse, es alguien que no desea vivir. Tampoco hay una relación causal ni lineal entre ambas. No toda conducta autolesiva se relaciona con un intento de suicidio. En muchos casos remite a un sufrimiento que es volcado en el cuerpo como un intento de significarlo o de calmar el intenso dolor psíquico que atraviesa la persona.

Las manifestaciones de angustia y los llamados de atención no deben ser naturalizados ni interpretados como actitudes inmaduras, caprichosas o manipuladoras. Deben entenderse, por el contrario, como un mensaje dirigido a un otro sobre un profundo padecer que se espera que escuche. Por lo tanto, se tienen que abordar con la seriedad y sensibilidad que ameritan.

Fuente: Agencia DIB