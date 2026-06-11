jueves 11 de junio de 2026
11 de junio de 2026 - 19:57

La Corte Suprema confirmó las penas de perpetua por el asesinato de Candela Sol Rodríguez

El máximo tribunal rechazó un recurso presentado por la defensa de Hugo Bermúdez, uno de los condenados por el crimen de la niña de 11 años ocurrido en agosto de 2011.

Por Agencia DIB
Hugo Bermúdez, condenado por el homicidio del Candela Sol Rodríguez. (Archivo/Agencia Télam) &nbsp;

Hugo Bermúdez, condenado por el homicidio del Candela Sol Rodríguez. (Archivo/Agencia Télam)

 

Candela Sol Rodríguez fue asesinada a los 11 años, en agosto de 2011. (Archivo/ Foto retocada con IA)&nbsp;

Candela Sol Rodríguez fue asesinada a los 11 años, en agosto de 2011. (Archivo/ Foto retocada con IA) 

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a prisión perpetua contra Hugo Bermúdez, uno de los implicados en el crimen de Candela Sol Rodríguez, la niña de 11 años que fue secuestrada, abusada sexualmente y asesinada en agosto de 2011.

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“Es lo que se merecen, vivir toda la vida presos”, expresó Carola Labrador, la madre de la víctima, en diálogo con Noticias Argentinas tras conocer la decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron un recurso de queja que buscaba obtener la libertad de Bermúdez mediante el cese de la prisión preventiva.

En 2017, el Tribunal Oral N° 3, de Morón, había condenado a prisión perpetua a Hugo Elbio Bermúdez, de 63 años en ese momento, y Leonardo Jara, que tenía 43 al dictarse el fallo. Asimismo, Gabriel Fabián Gómez fue sentenciado a cuatro años de cárcel por ser considerado partícipe secundario del hecho. A mediados de 2020, la Sala IV de la Cámara de Casación penal bonaerense, integrada por los jueces Fernando Mancini, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky confirmó las condenas por la “privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte” de la menor.

Un caso que conmocionó al país

Candela Rodríguez fue vista con vida por última vez el 22 de agosto de 2011, cuando se dirigía a la reunión del grupo de scouts del que formaba parte. Tras varios llamados extorsivos y una fuerte cobertura mediática, una mujer que juntaba cartones al costado de la colectora de la Autopista del Oeste encontró el cuerpo de la niña unos diez días después. El cadáver estaba tapado con una bolsa y fue encontrado muy cerca del comando operativo que los responsables de la fuerza de seguridad provincial instalaron para coordinar las tareas de búsqueda de la niña.

Candela Rodriguez
Candela Sol Rodríguez fue asesinada a los 11 años, en agosto de 2011.

Candela Sol Rodríguez fue asesinada a los 11 años, en agosto de 2011.

El caso tuvo dos instancias judiciales: la de 2017 condenó a los autores materiales del homicidio de la niña; luego, se buscó determinar las responsabilidades de los presuntos instigadores del crimen, pero no se hallaron pruebas.

Así, en 2022, las Justicia había solicitado que Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, Sergio Chazarreta, Héctor “Topo” Moreyra y Miguel Altamirano, fueran sometidos a juicio oral al considerarlos presuntos responsables intelectuales del secuestro y asesinato de la niña. Sin embargo, en el juicio se llegó a la absolución todos los acusados de ser los autores intelectuales del hecho. El veredicto absolutorio lo dictó el Tribunal Oral N°6 de Morón.

Fuente: Agencia DIB

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