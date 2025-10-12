"La Toretto": familiares de la víctima concentran en La Plata por audiencia preliminar al juicio

Felicitas Alvite, “La Toretto” de La Plata.

Los familiares de Walter Armand, el motociclista que murió tras ser atropellado por Felicitas “La Toretto” Alvite en La Plata, se reunirán este lunes en las afueras de los tribunales para estar presentes antes del comienzo de la audiencia clave contra la acusada, quien se encuentra con prisión domiciliaria.

La audiencia preliminar al juicio oral se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, donde se buscará “analizar y depurar la prueba ofrecida y, eventualmente, evaluar alternativas al debate oral”, informa la agencia Noticias Argentinas.

Milton Armand, hermano de la víctima, confirmó que este lunes se reunirán a las 8.30 para continuar con el reclamo de justicia. Luego, según le confirmaron a la agencia NA desde el estudio de abogados de Fernando Burlando, podrán ingresar a la audiencia, a la cual también deberá asistir Valentina Velázquez, amiga de "La Toretto" y quien está acusada en la causa por correr picadas en plena ciudad de La Plata.

“Estamos con mucha esperanza que se empiece hacer justicia por el asesinato de mi hermano”, expresó Milton.

"La Toretto" a juicio El 12 de abril de 2024, mientras manejaba su Volkswagen Gol Trend, Felicitas Alvite atropelló a Rubén Walter Armand, de 36 años, quien iba solo a bordo de una moto marca Baraj. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad municipales, y en las imágenes se ve el momento en el que la conductora cruzó en rojo y a toda velocidad el semáforo de la esquina de las avenidas 13 y 532, chocando de costado a Armand, quien sufrió un golpe en la cabeza al impactar contra el asfalto. El motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital del Gonnet, donde murió debido a las graves heridas sufridas. (DIB)

