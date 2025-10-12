domingo 12 de octubre de 2025
12 de octubre de 2025 - 12:59

"La Toretto": familiares de la víctima concentran en La Plata por audiencia preliminar al juicio

Familiares de Walter Armand, el motociclista muerto tras ser atropellado por Felicitas “La Toretto” Alvite, movilizan este lunes.

Por Agencia DIB
Felicitas Alvite, “La Toretto” de La Plata.
Felicitas Alvite, “La Toretto” de La Plata.

Los familiares de Walter Armand, el motociclista que murió tras ser atropellado por Felicitas “La Toretto” Alvite en La Plata, se reunirán este lunes en las afueras de los tribunales para estar presentes antes del comienzo de la audiencia clave contra la acusada, quien se encuentra con prisión domiciliaria.

Más noticias
 Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza.
Panorama político bonaerense

Los libertarios se resignan a contener el daño, pero los peronistas pisan el palito
El modelo y cantante argentino Federico “Fede” Dorcaz, de 29 años, fue asesinado de varios disparos durante la madrugada del viernes en Ciudad de México. video

Asesinan a balazos en México un modelo y cantante marplatense

La audiencia preliminar al juicio oral se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, donde se buscará “analizar y depurar la prueba ofrecida y, eventualmente, evaluar alternativas al debate oral”, informa la agencia Noticias Argentinas.

Milton Armand, hermano de la víctima, confirmó que este lunes se reunirán a las 8.30 para continuar con el reclamo de justicia. Luego, según le confirmaron a la agencia NA desde el estudio de abogados de Fernando Burlando, podrán ingresar a la audiencia, a la cual también deberá asistir Valentina Velázquez, amiga de "La Toretto" y quien está acusada en la causa por correr picadas en plena ciudad de La Plata.

“Estamos con mucha esperanza que se empiece hacer justicia por el asesinato de mi hermano”, expresó Milton.

"La Toretto" a juicio

El 12 de abril de 2024, mientras manejaba su Volkswagen Gol Trend, Felicitas Alvite atropelló a Rubén Walter Armand, de 36 años, quien iba solo a bordo de una moto marca Baraj. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad municipales, y en las imágenes se ve el momento en el que la conductora cruzó en rojo y a toda velocidad el semáforo de la esquina de las avenidas 13 y 532, chocando de costado a Armand, quien sufrió un golpe en la cabeza al impactar contra el asfalto. El motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital del Gonnet, donde murió debido a las graves heridas sufridas. (DIB)

Temas
Ver más

Los libertarios se resignan a contener el daño, pero los peronistas pisan el palito

Asesinan a balazos en México un modelo y cantante marplatense

Triple femicidio de Florencio Varela: allanaron la casa de "Alex", uno de los prófugos

Un hombre mató a su padre a martillazos tras discutir por un paquete de cirgarrillos

Un detenido por las muertes dudosas de una mujer y su hija en Bahía Blanca

La Plata: jubilada maniatada y torturada a plena luz del día

Bahía Blanca: crecen las sospechas de femicidio en las muertes de una madre y su hija

Florencio Varela: declaró un pastor por el crimen de Paloma y Josué

El crimen de Magalí Vera en Necochea: juicio con fechas confirmadas

Incendio y muertes dudosas en Bahía Blanca: el estado de los cuerpos condiciona las autopsias

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Felicitas Alvite, “La Toretto” de La Plata.

"La Toretto": familiares de la víctima concentran en La Plata por audiencia preliminar al juicio

Por  Agencia DIB