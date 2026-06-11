San Nicolás: marcha por la muerte de un joven que estuvo internado más de un mes por una aparente agresión

Familiares, amigos y vecinos de Ricardo Batel se movilizaron este jueves por la tarde en San Nicolás . Fue para reclamar justicia y el esclarecimiento de las circunstancias que derivaron en la muerte del hombre de 36 años que permaneció internado en estado crítico durante más de un mes después de un hecho ocurrido en cercanías de La Emilia .

Según recuerda diario El Norte , Ricardo Batel había resultado gravemente herido durante la madrugada del 3 de mayo, cuando regresaba en motocicleta desde La Emilia junto a su pareja, Aldana Torrilla . Para la investigación, ambos circulaban en una Motomel Blitz rumbo a barrio Colombini cuando cayeron sobre el asfalto en la zona ubicada entre la curva de La Emilia y el cementerio Celestial.

A partir de allí, todo continúa bajo análisis. Distintos testimonios incorporados a la causa indicaron que, luego de la caída, la pareja habría sido atacada por jóvenes que salían de una fiesta realizada en la Quinta Las Manzanitas. Tanto Batel como su mujer quedaron inconscientes y fueron asistidos por personas que se encontraban en el lugar. Ambos fueron trasladados inicialmente al Hospital San Felipe y luego derivados al sanatorio de la UOM. Aldana Torrilla recibió el alta tiempo después. En cambio, Batel permaneció internado en coma hasta su fallecimiento.

Este jueves, la convocatoria comenzó en la Plaza Belgrano y luego avanzó hacia la Plaza Mitre. La marcha reunió a allegados de la víctima y a integrantes de la comunidad que acompañaron el pedido de respuestas en una causa que continúa bajo investigación judicial. La movilización se realizó pocos días después del fallecimiento de Batel. El hombre murió el sábado luego de permanecer internado desde el 3 de mayo en la Unidad de Terapia Intensiva del Policlínico de la UOM.

Fuente: Agencia DIB