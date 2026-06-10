Empujón y accidente: la víctima dijo que el agresor tuvo la intención de matarlo

Dos momentos del entredicho que terminó en un empujón y un joven atropellado, captados en un video. (Imágenes mejoradas con IA)

El muchacho que mantuvo un entredicho en Mar del Plata y terminó atropellado aseguró que el agresor quiso matarlo . Valentín Lastra, atacado en Playa Grande, declaró ante la justicia y el fiscal deberá resolver si existió una tentativa de homicidio.

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Detuvieron al rugbier que empujó al joven que terminó atropellado por un auto en Mar del Plata

Según informó el portal Mi 8, Lastra detalló en la indagatoria todo lo ocurrido durante la madrugada del domingo y expresó con certeza que el agresor vio que venía el auto y que "midió el tiempo para empujarlo y que el auto lo atropellara".

El fiscal de la Resolución Temprana de Conflictos, Paulo Cubas deberá confirmar con pruebas los dichos de la víctima para tomar una resolución sobre la causa, que podría cambiar de carátula.

El caso trascendió luego de la viralización de un video , donde se observa cómo tras un breve diálogo, un hombre empuja a otro, quien antes de caer, resulta atropellado por un vehículo que venía por la calle.

Por su parte, los abogados defensores de Lastra, aseguraron que buscan determinar si existió intención de matar al muchacho. "Nosotros intervenimos porque fue un ataque brutal, no lesiones leves", afirmaron. Y agregaron: “Queremos que se investigue la intención, si hubo intención de matar a Valentín”.

Embed I Mar del Plata: dos hombres discutieron, uno le dio un empujón a otro y, al caer, lo atropelló un auto que venía por la calle. El agresor quedó detenido. pic.twitter.com/3EZIagGBws — ACR (@AnaClaudiaRoche) June 8, 2026

Los abogados remarcaron que "la secuencia registrada en el video habla por sí sola" y que cualquier observador puede advertir la gravedad del episodio. En ese sentido, señalaron que la familia sigue profundamente afectada.

Según la reconstrucción que hicieron, no existió una pelea previa de entidad que permitiera explicar lo ocurrido como un enfrentamiento común. Por el contrario, sostuvieron que todo comenzó cuando el joven agredido intervino frente al maltrato que el ahora acusado ejercía contra un cuidacoches.

“No hubo una situación de gravedad ni nada que haga pensar en una pelea”, plantearon. A partir de ahí, describieron una secuencia de amenaza, violencia física y el empujón que terminó con Valentín impactando sobre un auto que terminó atropellándolo.

Fuente: Agencia DIB