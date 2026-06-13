Denunciaron a Florencia Arietto ante el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora

La dirigente política y abogada Florencia Arietto fue denunciada ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora por publicaciones en redes sociales en las que cuestionó duramente a los abogados laboralistas.

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La presentación fue realizada por la asociación civil Nace un Derecho , encabezada por el abogado Hernán Mirasole , quien sostuvo que las expresiones de Arietto afectan al conjunto de los profesionales que ejercen en el fuero laboral.

Entre los argumentos de la denuncia, se señala que las publicaciones contribuyen al desprestigio de una rama clave del sistema judicial. Como prueba, se incorporaron mensajes en los que la dirigente calificó a los abogados laboralistas como una “mafia” y los vinculó con la denominada “industria del juicio”.

"Se puede debatir ideas, pero no atacar a colegas ni a toda una profesión", sostuvo Mirasole al referirse al planteo presentado.

El conflicto se originó luego de una serie de publicaciones en las que Arietto también apuntó contra el abogado laboralista y ex diputado nacional Héctor Recalde, a quien vinculó con la llamada "industria del juicio laboral".

Ahora será el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora el encargado de analizar la presentación y determinar si corresponde avanzar con alguna medida disciplinaria.

Fuente: Agencia DIB