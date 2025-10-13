lunes 13 de octubre de 2025
13 de octubre de 2025 - 14:24

La Toretto lloró en la audiencia previa al juicio oral por la muerte de un motociclista

El 12 de abril de 2024, en La Plata, la influencer Felicitas Alvite -La Toretto- atropelló con su auto a Rubén Armand, quien falleció en el Hospital de Gonnet.

Por Agencia DIB
La Toretto espera el juicio oral en libertad.

La Toretto espera el juicio oral en libertad.

La audiencia clave contra Felicitas Alvite, más conocida como "la Toretto" y que está acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand, concluyó este lunes donde hubo discusiones, llantos y se dictaminó un cuarto intermedio hasta el próximo 28 de octubre.

Más noticias
Felicitas Alvite podría volver a su casa en las próximas horas, para esperar allí el juicio oral.

Le concedieron la prisión domiciliaria sin tobillera electrónica a “La Toretto de La Plata”
Felicitas Alvite, alias La Toretto de La Plata, cumple prisión domiciliaria y reabrió sus redes sociales.

“La Toretto” de La Plata cumple prisión domiciliaria y encendió la polémica luego de reabrir sus redes sociales

En esa próxima audiencia todas las partes deberán reducir la lista de testigos que estarán presentes en el juicio oral, informó la agencia Noticias Argentinas.

Según trascendió, se trató de una jornada “lenta” donde el abogado de la acusada, Flavio Gliemmo, hizo un planteo contra el fiscal Fernando Padovan. Allí Gliemmo sostuvo que ocultó parte de la prueba, lo que provocó que no pudieran verla en su totalidad. Frente a este escenario, solicitó la recusación de Padovan.

Quien también estuvo en la sala fue Valentina Velázquez, amiga de la Toretto y quien está acusada en dicha causa por correr picadas en plena ciudad de La Plata. Al concluir la jornada ambas se abrazaron y Alvite comenzó a llorar, hasta que fue separada para retirarse de la sala y regresar a su casa donde cumple prisión domiciliaria.

Se espera otra audiencia

A su vez, se dispuso que la jueza Silvia Hoerr quedará a cargo del caso. “La defensa presentó 100 testigos de manera escrita y tanto la querella como la fiscalía 35, por lo que da un total de 135 personas”, informaron, motivo por el cual se dispuso un cuarto intermedio para que las partes “acoten la lista”.

La nueva convocatoria es para el martes 28 de octubre a partir de las 9.00hs en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2.

Previo al comienzo de la audiencia los familiares de la víctima se reunieron en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 para continuar con el reclamo de justicia. Luego, varios de ellos allegados a Armand pudieron ingresar a la sala.

El atropello de la Toretto y la muerte de Armand

El 12 de abril de 2024, al comando de su Volkswagen Gol Trend, Felicitas Alvite atropelló a Rubén Walter Armand, de 36 años, quien iba solo a bordo de una moto marca Baraj. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad municipales, y en las imágenes se ve el momento en el que la conductora cruzó en rojo y a toda velocidad el semáforo de la esquina de las avenidas 13 y 532, chocando de costado a Armand, quien sufrió un golpe en la cabeza al impactar contra el asfalto. El motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital del Gonnet, donde murió debido a las graves heridas sufridas

Temas
Ver más

Le concedieron la prisión domiciliaria sin tobillera electrónica a “La Toretto de La Plata”

“La Toretto” de La Plata cumple prisión domiciliaria y encendió la polémica luego de reabrir sus redes sociales

"La Toretto": familiares de la víctima concentran en La Plata por audiencia preliminar al juicio

Conadu se suma al paro docente convocado por Ctera y no habrá clases en universidades nacionales

Violento ataque a una joven a la salida de un boliche en La Plata

Por un paro docente, este martes no habrá clases en las escuelas del país

Mientras el Gobierno Nacional celebra el "Día de la raza", en Provincia es el "Día de la diversidad"

Aniversario: Necochea celebra 144 años de su constitución como ciudad

SJMine Insights: transformando las Tendencias de Bitcoin, XRP y DOGE en Ganancias Cripto Diarias

Reserva Natural Laguna de Epecuén, la casa del flamenco austral

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los docentes van al paro.

Por un paro docente, este martes no habrá clases en las escuelas del país

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La trombosis es la formación de un coágulo sanguíneo en arterias o venas que impide la correcta llegada de sangre y oxígeno a los tejidos.

Salud cardiovascular: una de cada cuatro personas mueren por enfermedades causadas por trombosis

Por  Agencia DIB