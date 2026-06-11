jueves 11 de junio de 2026
11 de junio de 2026 - 15:53

Florencio Varela: una chica de 19 años se quitó la vida tras sufrir abuso sexual por parte de su tío

La adolescente había sufrido los aberrantes ataques desde los 13 años. Tras conocerse la triste noticia, el agresor intentó huir y quedó detenido.

Por Agencia DIB
Movilización en Florencio Varela tras el suicidio de una adolescente de 19 años, que había sido abusada por su tío. (Facebook)&nbsp;

Movilización en Florencio Varela tras el suicidio de una adolescente de 19 años, que había sido abusada por su tío. (Facebook) 

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Una joven de 19 años se quitó la vida luego de haber denunciado a su tío por abusar sexualmente de ella durante años. El hecho ocurrió el sábado en el barrio Martín Fierro de la localidad de Florencio Varela. En las últimas horas, la comunidad, conmocionada, se movilizó para pedir justicia.

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La víctima fue identificada como Penélope Vázquez y sus familiares revelaron que atravesaba una fuerte crisis emocional por los abusos que había logrado denunciar y que sufría desde que era menor de edad. El acusado, Raúl Ojeda, marido de la hermana de su mamá, estaba notificado para declarar en un juicio oral en abril de 2027.

No obstante, a pesar de que la causa avanzaba, Penélope tomó la más drástica de las decisiones, ya que no podía soportar el sufrimiento. “Tenía sueños, proyectos y una vida por delante”, expresaron sus seres queridos durante una movilización por pedido de justicia.

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La joven había sido abusada por su tío desde los 13 años, ya que ese entonces vivía en la misma casa que el acusado. Dos años después, cuando pudo mudarse con su familia a otra casa, pudo hablar de lo había sufrido.

“La muerte de Penélope nos interpela como sociedad y nos obliga a preguntarnos cuántas personas siguen esperando respuestas y cuantas familias continúan luchando para que sus denuncias sean tomadas con la urgencia que merecen”, señalaron durante el conmovedor encuentro.

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El abusador quiso huir

Luego de conocerse el triste episodio, Ojeda fue detenido por la Policía después de que se presentaran en la Justicia imágenes de cámaras de seguridad cercanas a su casa, donde se lo vio con valijas, según precisó e portal de noticias La Colmena.

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Ese accionar dio indicio de una posible fuga, por lo que la fiscal Vanesa Maiola, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 descentralizada en Florencio Varela, ordenó su inmediata detención.

Fuente: Agencia DIB

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