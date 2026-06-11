Detuvieron en Gerli a un coleccionista de objetos nazis que los vendía por redes sociales

Un hombre de 46 años fue detenido en la localidad de Gerli , en el partido bonaerense de Avellaneda , tras una investigación de la Justicia federal que comenzó por la publicación de un uniforme nazi en redes sociales. Durante un allanamiento en su vivienda, la Policía Bonaerense secuestró decenas de objetos vinculados al Tercer Reich, armas de fuego y municiones .

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El acusado fue identificado como Diego Fernando Martínez , quien utilizaba el nombre "Fernando Martinsohn" en plataformas digitales donde ofrecía a la venta uniformes y artículos militares. Según la investigación, semanas atrás publicó en Facebook Marketplace un uniforme de la Wehrmacht , el ejército de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En la imagen también podía observarse una gorra de las SS con la característica insignia de la calavera conocida como Totenkopf .

La publicación derivó en una denuncia que llegó al Juzgado Federal de Quilmes , a cargo de Alberto Recondo , donde se inició una causa por presunta infracción a la Ley 23.592 , que sanciona actos discriminatorios y distintas formas de propaganda racista.

Por orden judicial, la Dirección de Contraterrorismo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense llevó adelante tareas de inteligencia que culminaron con el allanamiento de la vivienda del sospechoso.

detenido-nazi El detenido Diego Fernando Martínez, quien utilizaba el nombre "Fernando Martinsohn" en redes sociales.

De todo

Al ingresar al inmueble, los investigadores encontraron diversos elementos de simbología nazi. Entre ellos había dos gorras de las SS, más de 40 parches y brazaletes con esvásticas, chaquetas militares, un casco de estilo alemán de la Segunda Guerra Mundial, una edición en español de "Mi lucha", el libro escrito por Adolf Hitler, además de dagas decoradas con símbolos nazis y material bibliográfico especializado sobre uniformes y distintivos del régimen.

Los investigadores deberán determinar ahora si se trata de piezas originales de época o de réplicas, algo habitual dentro del mercado de coleccionismo militar.

Durante el procedimiento también fueron secuestradas varias armas de fuego: una pistola calibre .22, una pistola Walther calibre .25, un revólver calibre .38, dos revólveres Colt calibre .38 largo, una carabina y más de 200 municiones de distintos calibres. Además, se incautaron teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

El caso Olivares

El caso recordó uno de los antecedentes más resonantes en la Argentina: el allanamiento realizado en 2017 en la vivienda del anticuario Carlos Olivares, en Beccar. En aquella oportunidad, la Policía Federal encontró en una habitación secreta 75 piezas vinculadas al régimen nazi, entre ellas bustos de Hitler, medallas, armas ceremoniales, estatuillas y objetos históricos que fueron presentados por medios internacionales como uno de los mayores hallazgos de memorabilia nazi en el país.

A diferencia del caso de Gerli, Olivares terminó procesado por presuntas maniobras de contrabando y pago de sobornos para ingresar las piezas al país sin controles aduaneros.

Fuente: Agencia DIB