viernes 12 de junio de 2026
12 de junio de 2026 - 18:07

Triple femicidio de Florencio Varela: procesaron con prisión preventiva a "Pequeño J"

El juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, consideró que existen pruebas suficientes para imputarlo como coautor de homicidio agravado, con ensañamiento, alevosía y violencia de género en tres hechos, en concurso real entre sí.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J.

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Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, fue detenido en Lima el martes 30 de septiembre de 2025.&nbsp;

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", fue detenido en Lima el martes 30 de septiembre de 2025. 

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La Justicia Federal procesó con prisión preventiva a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, acusado de ser uno de los principales responsables de los asesinatos de Lara Gutiérrez, de 15 años, Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20, ocurridos en la localidad bonaerense de Florencio Varela en setiembre de 2025.

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La medida fue dictada este viernes por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, quien consideró que existen pruebas suficientes para imputarlo como coautor de homicidio agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y violencia de género en tres hechos, en concurso real entre sí.

La reconstrucción judicial permitió establecer que “Pequeño J” habría intervenido desde la planificación previa del hecho hasta la logística necesaria para captar y trasladar a las víctimas. También se lo vincula con el aseguramiento del lugar donde permanecieron cautivas y con tareas de control y sometimiento dentro del inmueble donde finalmente fueron asesinadas.

En el documento se sostiene, además, que su accionar estuvo directamente relacionado con el desenlace fatal y que actuó con pleno conocimiento del plan común. Además, el magistrado remarcó que aceptó la posibilidad - e incluso la finalidad - de provocar la muerte de las tres jóvenes.

Vínculos narco

La situación judicial de Janzen Valverde se agravó en los últimos meses. Inicialmente, la Justicia había solicitado su extradición desde Perú por los cargos vinculados al triple homicidio. Sin embargo, posteriormente se requirió una ampliación de los delitos imputados a partir de nuevos elementos incorporados al expediente.

En ese contexto, los investigadores comenzaron a profundizar distintas líneas que vinculan al acusado con una presunta organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala. Además, en la causa se incorporaron hipótesis relacionadas con posibles delitos de trata de personas, explotación sexual y eventuales maniobras de lavado de activos.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal y permanece en la etapa investigativa. Con la detención de Valverde Victoriano, ya son 11 los imputados por el caso ocurrido el 19 de septiembre del año pasado en Florencio Varela.

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