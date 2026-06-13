sábado 13 de junio de 2026
13 de junio de 2026 - 13:06

La nieve ya cubre de blanco las cumbres de Sierra de la Ventana

Se espera un escenario espectacular para este domingo debido a las temperaturas bajo cero que consolidarán el paisaje nevado.

Por Agencia DIB
Vista desde Saldungaray de los Cerro Tres Picos y La Carpa totalmente nevados.

Vista desde Saldungaray de los Cerro Tres Picos y La Carpa totalmente nevados.

Captura de video

Las autoridades del Parque Provincial Ernesto Tornquist y de la Reserva Natural Sierras Grandes informaron que la nieve ya es visible a menos de 700 metros sobre el nivel del mar. Se espera un escenario espectacular para este domingo debido a las temperaturas bajo cero que consolidarán el paisaje nevado.

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Según destaca el portal Noticias Radio Reflejos, el frío se hizo sentir con fuerza y transformó el paisaje de la comarca. Desde las primeras horas de la mañana de este sábado, ambos parques confirmaron que las cumbres del sistema de Ventania se encuentran completamente nevadas.

Primeras imágenes

A través de publicaciones en sus redes sociales, ambas reservas compartieron las primeras imágenes de los cerros cubiertos por un manto blanco, que generaron gran entusiasmo entre los habitantes de la región y los turistas que disfrutan del fin de semana largo.

En tanto, las precipitaciones se registran de forma continua desde la madrugada en toda la comarca serrana. Si bien en las zonas céntricas y cascos urbanos las lluvias apenas acumulan 2 milímetros, los especialistas locales señalan que en las zonas altas el fenómeno se está desarrollando con una intensidad y un caudal significativamente mayores, lo que explica la rápida acumulación de nieve.

Domingo luminoso

Los pronósticos indican que las condiciones de inestabilidad comenzarán a ceder hacia la tarde de este sábado. Una vez que el cielo se limpie por completo, se prevé un escenario de postal panorámica inigualable para todo el sistema serrano.

Asimismo, las bajísimas temperaturas anunciadas para esta noche, en la que el termómetro caerá varios grados bajo cero, actuarán como un refrigerador natural, lo que permitirá que la nieve acumulada en las cumbres permanezca intacta. De este modo, la jornada del domingo se perfila como una ocasión especial y única para apreciar, fotografiar y disfrutar del imponente paisaje nevado de la comarca.

Fuente: Agencia DIB

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