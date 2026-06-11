Realizaba falsos castings de modelos, lo denunciaron por abuso y quedó detenido

César Gabriel Ledesma fue detenido acusado de hacerse pasar por productor de modelos para captar jóvenes a través de redes sociales y cometer abusos sexuales.

Un hombre fue detenido acusado de hacerse pasar por productor de modelos para captar jóvenes a través de redes sociales, engañarlas con falsas oportunidades laborales y cometer abusos sexuales.

Un hombre de 39 años quedó detenido en el barrio porteño de San Telmo por captar jóvenes bajo la fachada de una falsa agencia de modelos y abusar de varias de las aspirantes.

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El sospechoso, identificado como César Gabriel Ledesma , utilizaba el nombre de fantasía "Artemoda" para construir una imagen de supuesto representante del mundo de la moda. A través de Instagram contactaba a chicas interesadas en iniciar una carrera como modelos y les ofrecía participar en campañas publicitarias, desfiles y producciones de alta costura.

La causa inició el 6 de marzo de este año a partir de las denuncias de dos jóvenes, de 22 y 25 años, que se contactaron con el imputado luego de ver en redes sociales publicaciones de una agencia de modelos que convocaba chicas de entre 13 y 23 años, mediante videos de otras mujeres que aseguraban ser modelos exitosas.

Según declararon las damnificadas, Ledesma se presentaba como productor de la empresa y era quien durante los encuentros les tomaba medidas corporales y fotografías en circunstancias que fueron consideradas constitutivas de abuso sexual. A partir de las denuncias, se llevó adelante una investigación que permitió individualizar al imputado. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó su detención y durante el operativo se le secuestró un auto Chevrolet Corsa y dos celulares.

La actual investigación es llevada adelante por la División Delitos contra la Integridad Sexual y permitió detener al imputado en la vía pública, en la zona de las calles Tucumán y Montevideo, por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48.

El mecanismo de captación

De acuerdo con los testimonios reunidos por la Justicia, el acusado ganaba la confianza de las jóvenes mediante conversaciones en redes sociales y luego coordinaba encuentros presenciales con la excusa de realizar castings o evaluaciones físicas para futuras campañas.

Las reuniones se desarrollaban en consultorios médicos o centros estéticos alquilados temporalmente en distintos lugares que aportaban una apariencia de profesionalismo a la maniobra.

Una vez allí, según las denuncias, Ledesma les solicitaba a las jóvenes que se quitaran parte de su ropa con el argumento de evaluar supuestas marcas o características físicas requeridas para el trabajo. Los investigadores sostienen que utilizaba un lenguaje técnico y una actitud profesional para manipular a las víctimas y minimizar sus sospechas.

Condena previa

El acusado, quien se desempeña como taxista, había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional en diciembre de 2017 tras una denuncia radicada en marzo de 2013 por el delito de abuso sexual reiterado en dos oportunidades. En 2022, dicha causa fue archivada por haberse cumplido las reglas de conducta impuestas al condenado.

A su vez, el imputado registraba otra denuncia por abuso sexual radicada en 2025, la cual presentaba similitudes sustanciales respecto de la modalidad empleada para captar y abordar a las víctimas. Esa causa fue unificada con la que se le abrió este año y ahora se determinó su detención.

Fuente: Agencia DIB