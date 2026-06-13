sábado 13 de junio de 2026
13 de junio de 2026 - 14:53

Kicillof llamó en Santa Fe a "prepararnos para una elección histórica que definirá el futuro de Argentina"

El gobernador bonaerense participó de manera virtual en un encuentro político y sindical en Fighiera, en el sur de Santa Fe, que contó con la presencia de intendentes, presidentes comunales, dirigentes gremiales y referentes de la región.

Por Agencia DIB
El gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Los dirigentes reunidos en el sur de Santa Fe.

Los dirigentes reunidos en el sur de Santa Fe.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este viernes mediante videoconferencia del encuentro "Por una Santa Fe y por una Argentina con Futuro", quee reunió a dirigentes políticos, sindicales y referentes territoriales del sur de la provincia. Durante su intervención, sostuvo que el país se encamina hacia una "elección histórica" y convocó a fortalecer la organización política de cara al próximo proceso electoral.

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La actividad se desarrolló en la localidad de Fighiera y contó con la presencia de intendentes, presidentes comunales, dirigentes gremiales y referentes de distintos departamentos de la región.

“Se nos viene”

En su mensaje, Kicillof cuestionó las políticas del Gobierno nacional y advirtió sobre sus efectos sobre la industria y el empleo. "Tenemos que poner toda la energía en prepararnos para lo que se viene. Se nos viene una discusión, un debate y una elección histórica que tiene que ver con el futuro de la Argentina, con los desastres que están haciendo y con cómo se está poniendo en riesgo el patrimonio nacional, nuestra industria y los puestos de laburo", afirmó.

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El mandatario bonaerense advirtió sobre los intentos de continuidad del modelo actual del Gobierno nacional bajo otras formas: "Nos quieren convencer de que no hay otro camino. Incluso ahora, si a (Javier) Milei le va mal buscando un recambio, un Milei de mejores modales pero que continúe con las mismas políticas, ¿cómo vamos a responder? Con militancia, con organización y con compromiso".

“Veo que hay muchas ganas en todo el país”

Asimismo, Kicillof ponderó la enorme convocatoria en suelo santafesino como un síntoma de resistencia frente a la apatía: "Me llena de tranquilidad, porque nos dicen que el desánimo y el desinterés es lo que prima en todos lados, y yo veo al revés. Veo que hay muchísimas ganas, que hay muchísima fuerza a lo largo y a lo ancho de todo el país, de compañeros y compañeras que se están preparando para lo que tenemos que hacer, que es ganarle a Milei y que vuelva a gobernar la Argentina un gobierno que tenga en la cabeza la soberanía nacional, la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación".

La jornada incluyó además una exposición del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien abordó aspectos vinculados a la gestión de la seguridad pública y compartió experiencias desarrolladas en la provincia de Buenos Aires.

Asistentes

Entre los asistentes se encontraban representantes sindicales de distintos sectores, entre ellos Pablo González, de la UOM Villa Constitución; Daniel Consagró, de UPCN; Flavio Segundo, del Sindicato de Comercio; Alberto Boto, de Luz y Fuerza; y Javier Balbo, de los trabajadores municipales de Santa Fe.

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Los dirigentes reunidos en el sur de Santa Fe.

Los dirigentes reunidos en el sur de Santa Fe.

También participaron intendentes y presidentes comunales de localidades de los departamentos Constitución, General López, Belgrano, Iriondo, Rosario, San Lorenzo y Caseros. Entre ellos estuvieron Rodi Stangoni (Fighiera), Jorge Berti (Villa Constitución), Adrián Maglia (Granadero Baigorria), Miguel Ángel Vázquez (Carcarañá) y Nicolás Ramírez (Gálvez).

Según indicaron los organizadores, el encuentro tuvo como objetivo intercambiar experiencias de gestión y debatir sobre la situación política, económica y social de la región y del país.

Fuente: Agencia DIB

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