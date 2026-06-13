Kicillof llamó en Santa Fe a "prepararnos para una elección histórica que definirá el futuro de Argentina"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires , Axel Kicillof , participó este viernes mediante videoconferencia del encuentro "Por una Santa Fe y por una Argentina con Futuro", quee reunió a dirigentes políticos, sindicales y referentes territoriales del sur de la provincia . Durante su intervención, sostuvo que el país se encamina hacia una "elección histórica" y convocó a fortalecer la organización política de cara al próximo proceso electoral.

La actividad se desarrolló en la localidad de Fighiera y contó con la presencia de intendentes, presidentes comunales, dirigentes gremiales y referentes de distintos departamentos de la región.

En su mensaje, Kicillof cuestionó las políticas del Gobierno nacional y advirtió sobre sus efectos sobre la industria y el empleo. " Tenemos que poner toda la energía en prepararnos para lo que se viene . Se nos viene una discusión, un debate y una elección histórica que tiene que ver con el futuro de la Argentina , con los desastres que están haciendo y con cómo se está poniendo en riesgo el patrimonio nacional, nuestra industria y los puestos de laburo", afirmó.

Mensaje de Kicillof al encuentro de sectores del peronismo santafesino en Fighiera: "Se viene una elección histórica para el futuro de Argentina, con los desastres que están haciendo. Se está poniendo en riesgo el patrimonio nacional, nuestra industria y los puestos de laburo". pic.twitter.com/7KFJmXIo8q

El mandatario bonaerense advirtió sobre los intentos de continuidad del modelo actual del Gobierno nacional bajo otras formas: "Nos quieren convencer de que no hay otro camino. Incluso ahora, si a (Javier) Milei le va mal buscando un recambio, un Milei de mejores modales pero que continúe con las mismas políticas, ¿cómo vamos a responder? Con militancia, con organización y con compromiso".

“Veo que hay muchas ganas en todo el país”

Asimismo, Kicillof ponderó la enorme convocatoria en suelo santafesino como un síntoma de resistencia frente a la apatía: "Me llena de tranquilidad, porque nos dicen que el desánimo y el desinterés es lo que prima en todos lados, y yo veo al revés. Veo que hay muchísimas ganas, que hay muchísima fuerza a lo largo y a lo ancho de todo el país, de compañeros y compañeras que se están preparando para lo que tenemos que hacer, que es ganarle a Milei y que vuelva a gobernar la Argentina un gobierno que tenga en la cabeza la soberanía nacional, la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación".

La jornada incluyó además una exposición del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien abordó aspectos vinculados a la gestión de la seguridad pública y compartió experiencias desarrolladas en la provincia de Buenos Aires.

Asistentes

Entre los asistentes se encontraban representantes sindicales de distintos sectores, entre ellos Pablo González, de la UOM Villa Constitución; Daniel Consagró, de UPCN; Flavio Segundo, del Sindicato de Comercio; Alberto Boto, de Luz y Fuerza; y Javier Balbo, de los trabajadores municipales de Santa Fe.

encuentro-santafe Los dirigentes reunidos en el sur de Santa Fe.

También participaron intendentes y presidentes comunales de localidades de los departamentos Constitución, General López, Belgrano, Iriondo, Rosario, San Lorenzo y Caseros. Entre ellos estuvieron Rodi Stangoni (Fighiera), Jorge Berti (Villa Constitución), Adrián Maglia (Granadero Baigorria), Miguel Ángel Vázquez (Carcarañá) y Nicolás Ramírez (Gálvez).

Según indicaron los organizadores, el encuentro tuvo como objetivo intercambiar experiencias de gestión y debatir sobre la situación política, económica y social de la región y del país.

Fuente: Agencia DIB