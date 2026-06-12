viernes 12 de junio de 2026
12 de junio de 2026 - 15:37

Detuvieron en Mar del Tuyú a un delincuente tucumano, acusado de matar a una joven trans en 2020

Se trata de Ricardo Horacio “Riki” Puenzo, quien está acusado de haber cometido el asesinato de Alejandra Estefanía Benites y la tentativa de homicidio de Diego Mercado. Permaneció más de cuatro años prófugo.

Por Agencia DIB
“Ricky” Puenzo está acusado de asesinar a tiros a Benítez y de intentar matar a Mercado durante la madrugada del 5 de noviembre de 2020, en San Miguel de Tucumán. (La Gaceta)

“Ricky” Puenzo está acusado de asesinar a tiros a Benítez y de intentar matar a Mercado durante la madrugada del 5 de noviembre de 2020, en San Miguel de Tucumán. (La Gaceta)

Un delincuente que estaba prófugo por el crimen de una joven trans en Tucumán, fue detenido en las últimas horas en la localidad bonaerense de Mar del Tuyú.

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Se trata de Ricardo Horacio “Riki” Puenzo, quien está acusado de haber cometido el asesinato de Alejandra Estefanía Benites y la tentativa de homicidio de Diego Mercado, ambos casos ocurridos durante la madrugada del 5 de noviembre de 2020.

Días atrás el Gobierno de Tucumán, a través del Ministerio de Seguridad provincial, comunicó que existía una recompensa de $30 millones para quien aportara datos útiles y certeros que posibiliten la captura de Puenzo, sobre quien pesaba una orden de detención desde 2022.

En tanto, gracias a un arduo trabajo del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y Gendarmería Nacional, se pudo reconstruir el circuito de ocultamiento utilizado por el acusado, que permaneció más de cuatro años prófugo de la Justicia. La investigación culminó en Mar del Tuyú, con la colaboración operativa de personal de la Sub-DDI de la Costa.

Según informó La Gaceta, Puenzo se encuentra alojado en una dependencia de máxima seguridad bajo estrictas medidas de vigilancia y control, donde permanecerá hasta que se completen los trámites judiciales y administrativos necesarios para su traslado a Tucumán, donde deberá responder ante la Justicia por los hechos que se le atribuyen.

El caso

Ricardo “Ricky” Puenzo está acusado de asesinar a tiros a Benítez y de intentar matar a Mercado durante la madrugada del 5 de noviembre de 2020, en Ayacucho al 900 de la capital tucumana.

De acuerdo a la investigación, Benítez se encontraba junto a Mercado cuando el acusado se acercó en una motocicleta y mantuvo una charla con la joven trans. En esas circunstancias, se desató una discusión, y Puenzo sacó una pistola calibre 9 milímetros y efectuó múltiples disparos: seis impactos recayeron sobre Benítez y cuatro sobre Mercado. Luego, el agresor, escapó.

Fuente: Agencia DIB

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