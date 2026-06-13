Bahía Blanca: el peronismo bonaerense profundiza el debate interno y reclama por Cristina

Bahía Blanca se convirtió este sábado en el escenario de una nueva instancia de debate y organización del peronismo bonaerense. Allí se realizó el segundo plenario de Peronismo por la Provincia, el espacio impulsado por el secretario general del SUTERH, Víctor Santa María, que reúne a dirigentes políticos, sindicales y militantes de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.

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El encuentro estuvo marcado por dos ejes centrales: el reclamo por la libertad de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la necesidad de fortalecer la organización del peronismo frente al escenario político y económico abierto por el gobierno de Javier Milei.

La jornada reunió a delegaciones provenientes de distintas localidades bonaerenses y contó con la participación de referentes gremiales, dirigentes territoriales y miembros de la mesa política del espacio. Entre ellos estuvieron la periodista y dirigente Gisela Marziotta, el legislador porteño Matías Barroetaveña, representantes sindicales de Bahía Blanca y referentes de agrupaciones de distintos municipios.

Durante el plenario, Santa María planteó que la defensa de Cristina Kirchner constituye una de las principales banderas del movimiento peronista en la actualidad. “Cristina libre no es un slogan de campaña, es la lucha del peronismo porque ella es la conducción de este espacio”, sostuvo el dirigente sindical ante los asistentes.

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La referencia a la exmandataria atravesó buena parte de los debates desarrollados durante la jornada. Los organizadores difundieron además un documento político en el que se advierte sobre lo que consideran una situación de proscripción y se plantea que detrás de las acciones dirigidas contra la expresidenta existe un intento de debilitar una identidad política y un proyecto de país asociado al peronismo.

El texto también expresa una fuerte crítica al rumbo económico del Gobierno nacional. Según el documento, las políticas impulsadas por la administración de Milei afectan áreas como las jubilaciones, las universidades, la salud pública, la obra pública, la ciencia, la cultura y el empleo. Desde esa perspectiva, los participantes sostuvieron que el peronismo debe recuperar capacidad de representación y volver a construir una mayoría social y política.

Contener a la sociedad

En ese sentido, Marziotta puso el foco en el papel que deberá desempeñar el movimiento en los próximos años. “Los peronistas tenemos la responsabilidad de trabajar para estar preparados para contener a la sociedad rota que va a dejar Milei”, afirmó. Y agregó que la etapa actual debe servir para debatir, escuchar distintas posiciones y construir consensos que permitan elaborar una alternativa de gobierno.

Las intervenciones coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una mayor articulación entre los distintos sectores del peronismo, aunque destacaron que la unidad debe construirse a partir del debate político y el trabajo territorial. Esa idea también quedó plasmada en el documento final, donde se señala que la unidad no puede imponerse sino que debe surgir de la participación de las mayorías y de la legitimidad que otorga la militancia.

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Reconstrucción

Los organizadores definieron al encuentro de Bahía Blanca como un paso más dentro de un proceso de reconstrucción política que busca proyectarse en toda la provincia de Buenos Aires. En esa línea, remarcaron que el objetivo es fortalecer la presencia territorial y generar ámbitos permanentes de discusión sobre los desafíos que enfrenta el peronismo.

El plenario de Bahía Blanca fue la continuidad del realizado meses atrás en Junín y forma parte de una serie de encuentros que el espacio pretende desarrollar en distintos puntos del territorio bonaerense. La próxima cita ya tiene fecha confirmada: será el 22 de agosto en Mar del Plata, donde Peronismo por la Provincia buscará ampliar la convocatoria y profundizar los debates iniciados durante este año.

Fuente: Agencia DIB