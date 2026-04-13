Inflación: se espera un dato cercano al 3% en marzo, el número más alto en un año

En un contexto de crisis económica por pérdida del consumo y del poder adquisitivo, el número de inflación impacta.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) dará a conocer este martes 14 de abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) - porcentaje mensual de inflación - correspondiente a marzo, en un contexto en el que el mercado anticipa un dato que no será positivo para el Gobierno, ya que se espera nuevamente una cifra en torno al 3% . Este número, podría ser el más alto que enfrenta la gestión de Javier Milei desde hace un año, cuando en este mismo mes la inflación alcanzó un 3,7%.

Caputo dijo que "los medios mienten" y buscan instalar que "la gente no llega a fin de mes"

Luego del 2,9% registrado en febrero, las principales consultoras estiman que la inflación del tercer mes del año se ubicará en un rango de entre 2,7% y 3% , impulsada principalmente por la suba de los combustibles y el impacto del comienzo del ciclo lectivo.

Como todos los meses, la Ciudad de Buenos Aires presentó su IPC días antes y el número no fue alentador: la inflación en marzo fue del 3%, lo que implicó una aceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto a febrero y llevó el acumulado del primer trimestre al 8,9%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también ajustó al alza sus previsiones y proyectó una inflación del 3% para marzo, lo que marca un cambio respecto de las estimaciones previas, que anticipaban una desaceleración más pronunciada.

Dos variables serán determinantes para el IPC de marzo: la energía y la canasta escolar. De todas maneras, no son justificativos del pulso del bolsillo ciudadano, que está ajustado desde hace meses.

Respaldo y malestar

Se sabe que este guarismo, el IPC, mes a mes, marca un pulso vital que determina el malestar ciudadano y el avala - o no - el rumbo económico de las medidas que impulsa el ministro de Economía, Luis Caputo, quien, además, niega que haya una recesión y una crisis del consumo.

Este martes, el número será clave para analizar la proyección que determina la tendencia inflacionaria del primer trimestre del año, pero también, para direccionar las decisiones que deberá tomar el Gobierno para contener la emocionalidad de la calle.

Fuente: Agencia DIB