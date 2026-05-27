miércoles 27 de mayo de 2026
27 de mayo de 2026 - 11:22

El Banco Nación lanzó dos paquetes para familias endeudadas

Habrá un préstamo a 65% de tasa nominal anual. Para deudores de tarjeta, refinanciarán hasta $10 millones en 60 cuotas.

Por Agencia DIB
La app del Banco Nación.
La app del Banco Nación.
La sede central del Banco Nación.
La sede central del Banco Nación.

En medio de un contexto complicado y mientras la morosidad en los créditos otorgados por billeteras virtuales y fintech no encuentra un freno, el Banco Nación lanzó dos nuevas líneas de asistencia para clientes con deudas acumuladas, con el objetivo de facilitar la reorganización de compromisos financieros y extender plazos de pago.

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La entidad presentó las medidas como un “kit de soluciones” orientado a personas que atraviesan dificultades para afrontar obligaciones mensuales. Esto se da en mientras se conoció que en los últimos doce meses, el porcentaje de préstamos en situación irregular para personas físicas subió de 3,3% en marzo de 2025 a 11,5% en el mismo mes de 2026, un nivel que no se registraba desde hace más de dos décadas. Los préstamos personales muestran el mayor grado de incumplimiento de los últimos quince años.

Entre las alternativas disponibles del Banco Nación figura una línea de consolidación de deudas destinada a personas que cobran sus haberes a través del banco. La herramienta permite unificar compromisos financieros mantenidos tanto en la propia entidad como en otras, con el fin de simplificar el esquema de pagos.

Según informó la banca pública, la línea contempla préstamos con tasa fija, plazos de hasta 72 meses y una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65%. El costo financiero total (CFT), de todas formas, asciende a 114,21% anual. El monto máximo previsto es de hasta $100 millones. No contempla deudores en clasificación 5, que es la que incluye atrasos mayores a los 12 meses.

El banco también anunció una propuesta de refinanciación de saldos de tarjeta de crédito para clientes que registren hasta 90 días de atraso en el pago de tarjetas emitidas por la institución. En esos casos, podrán reestructurar deudas de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35%.

Clientes con deudas en el Banco Nación

La operatoria prevé mantener activa la tarjeta de crédito y comenzar el pago de las cuotas en el resumen siguiente. Además, el banco indicó que podrán aplicarse adecuaciones temporales en los límites de compra. Para clientes con atrasos superiores a 90 días, el Banco Nación señaló que existen alternativas de financiación con plazos de hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones vigentes al momento de la solicitud.

La entidad explicó que cada pedido será evaluado de manera individual por equipos especializados, que analizarán el perfil del cliente, su situación financiera y las características de las obligaciones a reorganizar. Los interesados podrán iniciar el trámite en cualquier sucursal del banco o consultar requisitos y condiciones a través del sitio oficial de la entidad.

Fuente: Agencia DIB

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