Indec: la construcción cayó 0,7% interanual en febrero, -1,3% respecto de enero

La actividad de la construcción registró en febrero una caída interanual de 0,7%, según el Indec.

La actividad de la construcción registró en febrero una caída interanual de 0,7%, en un contexto de comportamiento dispar entre los distintos indicadores del sector. En el acumulado del primer bimestre de 2026, el nivel de actividad mostró, sin embargo, una leve suba de 0,3% frente al mismo período del año anterior.

En la medición mensual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la serie desestacionalizada del indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) presentó una baja de 1,3% respecto de enero, mientras que la serie tendencia-ciclo registró un incremento de 0,6%, lo que refleja cierta estabilidad en la evolución reciente del sector.

El comportamiento de los insumos utilizados en la construcción mostró variaciones heterogéneas en comparación con febrero de 2025. Entre los aumentos se destacaron el resto de los insumos -que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio- con un alza de 17%, el hormigón elaborado con 15,7% y las pinturas para construcción con 14%. También se registraron subas en cales (7,9%), asfalto (3,8%), artículos sanitarios de cerámica (1,9%) y hierro redondo y aceros (0,8%).

Construcción En contraste, otros materiales clave evidenciaron caídas interanuales significativas, como los pisos y revestimientos cerámicos (-25%), los mosaicos graníticos y calcáreos (-21,5%) y el yeso (-18,9%). También retrocedieron los ladrillos huecos (-12,1%), el cemento portland (-5,3%) y las placas de yeso (-2,1%).

En cuanto al empleo, los puestos de trabajo registrados en el sector privado de la construcción alcanzaron en enero de 2026 un total de 386.177, lo que representó un incremento interanual de 3,6%, según los datos disponibles más recientes. Por su parte, la superficie autorizada para la construcción en una nómina representativa de 246 municipios mostró en enero una suba de 3,1% respecto al mismo mes del año anterior, indicador que refleja la evolución de los permisos de edificación para obras privadas. Fuente: Agencia DIB

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