En PBA el boleto de colectivo subió 1.545% desde diciembre de 2023

El transporte público se consolidó como uno de los gastos que más crecieron en el presupuesto de los hogares bonaerenses desde el inicio de la gestión de Javier Milei . Y en la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo pasó de $52,96 a $871,30 , lo que representa una suba nominal de 1.545%.

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De acuerdo al relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el incremento superó ampliamente la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y abril de 2026, estimada en 303,5%, por lo que el aumento real alcanzó el 307%.

El informe advierte que el encarecimiento del transporte impacta de manera directa sobre los ingresos de trabajadores y estudiantes, especialmente en el Conurbano bonaerense, donde millones de personas dependen diariamente de combinaciones entre colectivos y trenes para trasladarse hacia sus lugares de trabajo o estudio.

Según CEPA, las tarifas de colectivos, trenes y subtes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron muy por encima de la inflación desde la llegada al poder de Milei.

En el caso de los trenes, el boleto pasó de $33,29 a $280 entre noviembre de 2023 y abril de 2026. Aunque fue el servicio con menor incremento relativo, la suba también quedó por encima de la evolución general de los precios, con un aumento real del 119%.

El subte porteño encabezó las subas dentro del AMBA. El pasaje pasó de $80 a $1.414, acumulando un incremento nominal de 1.668% y una variación real de 337%.

Según CEPA, detrás de la escalada tarifaria aparecen dos factores centrales: el aumento de los costos operativos y la reducción de subsidios nacionales al sistema de transporte. El precio del gasoil, uno de los principales insumos del sector, registró una suba de 536% durante el período analizado, más de 230 puntos porcentuales por encima de la inflación.

Deterioro de los salarios

El deterioro también se refleja en la relación entre tarifas y salarios. Un trabajador que utiliza colectivo y subte durante 22 días hábiles destinaba el 2,6% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) al transporte en diciembre de 2023. En abril de 2026, esa proporción trepó al 17,3%.

En el caso de quienes viven en el Conurbano y deben combinar colectivo, tren y subte, el gasto mensual en movilidad ya representa cerca del 15% del salario mínimo.

El estudio además vincula la situación con la pérdida de poder adquisitivo del SMVM. Entre diciembre de 2023 y abril de 2026, el salario mínimo pasó de $156.000 a $357.800, una mejora nominal que quedó rezagada frente a la inflación y las tarifas. CEPA estima que el poder de compra del salario mínimo cayó cerca de 43% en términos reales.

Finalmente, CEPA detectó una caída en la cantidad de pasajeros transportados durante 2025 y comienzos de 2026. En febrero de este año, el uso del colectivo cayó 11,7% interanual, el tren 23,6% y el subte 6,4%. El informe atribuye la baja a la combinación entre tarifas más altas y menor actividad económica, un escenario que podría generar nuevas presiones sobre el sistema de transporte.

Fuente: Agencia DIB