miércoles 27 de mayo de 2026
27 de mayo de 2026 - 21:03

Berisso: confundió a un amigo de la hermana con un ladrón y le disparó

Por fortuna, el joven atacado resultó ileso. Un caso similar ocurrió días atrás en Lanús, donde una adolescentes de 16 años resultó baleada por un vecino.

Por Agencia DIB
La Policía investiga lo ocurrido y realiza las diligencias correspondientes.&nbsp;

La Policía investiga lo ocurrido y realiza las diligencias correspondientes. 

Un confuso episodio conmovió a la localidad bonaerense de Berisso, donde un joven resultó ileso de milagro tras recibir dos disparos de arma de fuego por parte del hermano de una amiga que lo confundió con un ladrón.

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De acuerdo con el relato de la víctima, el hecho se originó cuando acompañó a una amiga hasta su casa, ubicada en 31 entre 126 y 127. Al llegar, descubrieron que no tenían la llave de ingreso, por lo que decidieron trepar un paredón para entrar a la propiedad. En ese ínterin apareció el hermano de la joven, quien al ver a un desconocido dentro de la casa interpretó que se trataba de un robo y reaccionó violentamente.

La víctima dijo que primero el dueño de casa, en la confusión, agredirlo físicamente. Para evitar un enfrentamiento mayor, decidió retirarse del lugar en su moto. En esa circunstancia el hermano de la amiga lo persiguió y efectuó al menos dos disparos con un revólver calibre 38. Por fortuna, ninguno de los proyectiles impactó en la víctima, que logró escapar ilesa.

La Policía Bonaerense tomó intervención inmediata tras la denuncia y se encuentra trabajando para reconstruir la secuencia del hecho. Entre las pruebas que se analizan se encuentran testimonios de vecinos y posibles registros de cámaras de seguridad de la zona, que podrían ser clave para determinar responsabilidades.

Baleada en Lanús

El pasado jueves 21 de mayo una adolescente de 16 años resultó herida de bala en la localidad bonaerense de Lanús luego de que un vecino la confundiera con un ladrón en el momento en que llegaba a su casa, en un caso de características similares al que se vivió en Berisso.

Al escucharse los tiros, los vecinos llamaron al 911. Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a la joven herida, quien relató que se había quedado afuera de su casa luego de que la puerta se cerrara accidentalmente. Mientras intentaba volver a ingresar, recibió dos disparos: uno en un brazo y otro en la pierna derecha.

Según indicó la víctima, los balazos fueron efectuados por un vecino que creyó que se trataba de un intento de robo. En el marco de la investigación, personal policial aprehendió a un sospechoso y secuestró una pistola calibre 22, una carabina del mismo calibre, una escopeta 12/70 y municiones de distintos tipos.

Fuente: Agencia DIB

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