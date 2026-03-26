Desde el Gobierno relativizan la crisis y anticipan un desplome de la inflación

El secretario de Finanzas, Federico Furiase , relativizó este jueves la crisis económica que atraviesan diversos sectores al asegurar que no cree que la gente esté peor en la actualidad, al tiempo que vaticinó que habrá un desplome de la inflación en los próximos meses.

" Yo no creo que la gente esté peor . Me parece que el punto de partida era una inflación que corría al 1% diario", contestó Furiase, uno de los pilares en el equipo económico de Luis Caputo, cuando le consultaron si no consideraba que a mucha gente no percibía en el día a día el impacto de los datos macroeconómicos positivos.

Furiase dijo que se trata de "historias particulares", y en ese sentido profundizó: "Tenés a mucha gente que le está yendo mucho mejor en muy poco tiempo".

Estas afirmaciones se dan un día después que se conociera que los salarios registraron en enero un incremento de 2% en comparación con diciembre del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), y, de esta manera, evolucionaron por debajo de la inflación del primes mes del año, que se ubicó en 2,9% .

La inflación que viene

En medio de un arranque del año con una inflación en torno a los 3 puntos, algo que complica la pauta anual proyectada por el Gobierno para todo 2026 que era del 10,1%, el exdirector del Banco Central enumeró los aspectos por los que, para él, la situación actual es mejor que el pasado reciente.

"Veo una economía que se estabilizó, una estabilización macroeconómica que se refleja en el bolsillo de la gente. La inflación bajó fuertemente y eso permite estirar el horizonte de las decisiones económicas. Antes los pesos te quemaban, compraban de más aceite o atún y no podías hacer una inversión a mediano plazo, estabas mirando todo el tiempo a cuánto estaba el dólar y todo cambió rotundamente con la estabilización económica", justificó Furiase en declaraciones con A24.

Además, y en sintonía con el discurso del presidente Javier Milei, fue muy optimista sobre la baja de la inflación al advertir que "va a bajar muy fuertemente a partir de abril y mayo y eso es el bolsillo del consumidor".

Cuando le consultaron si, como dije el Presidente, podría empezar con cero en agosto, el funcionario destacó que no lo descarta, y sumó: "La inflación se va a desplomar, va a bajar fuertemente porque las condiciones macroeconómicas".

Fuente: Agencia DIB