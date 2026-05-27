miércoles 27 de mayo de 2026
27 de mayo de 2026 - 19:58

General Madariaga: camión embistió y mató a cinco caballos que estaban sueltos en la ruta 74

El hecho ocurrió alrededor de la 1.30, en medio de una densa niebla que reducía notablemente la visibilidad.

Por Agencia DIB
El camión dañado después de impactar contra los caballos.

El camión dañado después de impactar contra los caballos.

El Mensajero de la Costa

Un camión embistió a una manada de caballos sobre la ruta 74, a la altura del peaje de General Madariaga, la madrugada del martes. Como resultado del impacto, al menos cinco equinos perdieron murieron.

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De acuerdo con El Mensajero de la Costa, el hecho ocurrió alrededor de la 1.30, en medio de una densa niebla que reducía notablemente la visibilidad. El accidente tuvo lugar entre la estancia “El Amanecer” y la feria N° 2, a unos 1.500 metros del peaje. El camión involucrado pertenece a la firma de transportes “El Repetido”, cuyo conductor sufrió golpes pero se encontraba fuera de peligro, sin heridas de gravedad. La unidad, en tanto, presentó importantes daños en la parte delantera.

En el lugar trabajaron efectivos de Vialidad y personal de la Policía Comunal (CPR), quienes intentaban establecer la propiedad de los animales y determinar las responsabilidades del caso. Ante lo ocurrido, las autoridades solicitaron a los conductores extremar las precauciones al circular por la zona, y recordaron a los propietarios de animales rurales la importancia de mantenerlos en lugares seguros para evitar este tipo de episodios.

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