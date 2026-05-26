martes 26 de mayo de 2026
26 de mayo de 2026 - 20:38

El Banco Provincia abrió una nueva sucursal sustentable en Villa Ramallo

La entidad financiera construyó un moderno edificio , diseñado con criterios de sustentabilidad, mayor confort y tecnología de última generación.

Por Agencia DIB
La nueva sucursal del Banco Provincia en Villa Ramallo.&nbsp;

La nueva sucursal del Banco Provincia en Villa Ramallo. 

DIB.

En el marco de un plan de modernización e inversión en infraestructura que apunta a mejorar la atención y fortalecer su presencia en todo el territorio bonaerense, Banco Provincia abrió su nueva sucursal en la localidad de Villa Ramallo. El flamante edificio, ubicado en Av. Bonfiglio 1186, tiene una superficie cubierta de 455 metros cuadrados y espacios pensados para garantizar flexibilidad y crecimiento futuro. Está desarrollado con estándares de sustentabilidad y tecnología de última generación.

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La apertura implica el traslado de la operatoria desde la antigua sede, que funcionaba en un local alquilado en San Martín 570. Con este cambio, tanto clientes como trabajadores cuentan ahora con un espacio propio, más amplio, moderno y confortable, especialmente diseñado para responder a las necesidades actuales del sistema financiero.

“El gobernador Axel Kicillof nos marcó desde el inicio una agenda clara: recuperar y fortalecer el rol de la banca pública bonaerense como herramienta de desarrollo. Por eso estamos llevando adelante el mayor plan de obras de su historia, con 86 sucursales remodeladas en 6 años", expresó Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia.

Y agregó: "Esta nueva sede sustentable en Villa Ramallo es una muestra concreta de nuestro compromiso: acercar servicios financieros de calidad, con infraestructura moderna, especialmente en localidades donde todavía no cuentan con acceso bancario. Nuestro objetivo es seguir ampliando la presencia del Banco, consolidando una red más inclusiva que acompañe el crecimiento productivo y la vida cotidiana de las y los bonaerenses.”

La nueva sucursal cuenta con 5 puestos de atención comercial, 3 ventanillas de tesorería, 2 cajeros automáticos y 2 terminales de autogestión, además de sistemas de administración de turnos, tecnología de seguridad y accesibilidad para personas con movilidad reducida, incluyendo rampas y sanitarios adaptados.

Entre las características edilicias que fomentan la eficiencia energética y reducen el impacto ambiental, se destacan: iluminación LED; carpinterías con doble vidriado hermético (DVH) para mejorar el aislamiento térmico; sistemas de protección solar como aleros y parasoles de aluminio; paneles fotovoltaicos instalados en la azotea que abastecen el consumo eléctrico destinado a iluminación y termotanques con intercambio de calor solar. Estas soluciones, junto con equipos de climatización de última generación y el aprovechamiento de la luz natural, permiten reducir significativamente el consumo energético.

La construcción de este edificio forma parte de un ambicioso plan de obras para renovar la red de más de 400 sucursales y abrir nuevas sedes en diferentes localidades. De esta manera, la banca pública bonaerense reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y la inclusión financiera.

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