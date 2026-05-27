Abrió la inscripción a la 11ª edición del Premio Ternium Expoagro

Ternium y Expoagro lanzaron una nueva edición del premio que distingue desarrollos tecnológicos aplicados al agro y ya se abrió la inscripción para presentar proyectos. La convocatoria permanecerá vigente hasta el 30 de agosto y volverá a reunir a empresas, fabricantes, emprendedores, estudiantes y equipos vinculados a la innovación agroindustrial.

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La propuesta corresponde a la 11ª edición del Premio Ternium Expoagro , una iniciativa orientada a reconocer tecnologías de origen nacional y promover herramientas capaces de mejorar la eficiencia, la competitividad y la sustentabilidad dentro del sector agroindustrial. Los desarrollos seleccionados podrán además exhibirse durante Expoagro 2027.

José del Boca , vicepresidente comercial de Ternium Argentina, comentó que “ este premio busca reconocer la creatividad y la innovación . Año a año se van desarrollando proyectos diferentes que nos dan un plus respecto al mundo y los lleva a competir a nivel global. Es un premio maduro, con 18 años, federal y con foco en desarrollos locales que cambian la manera de trabajar en el agro, ganando eficiencia y potenciando a toda la cadena de valor”.

Entre las principales novedades de esta edición aparece la incorporación de una nueva categoría dedicada a software, códigos y aplicaciones vinculadas a maquinaria agrícola . El certamen mantendrá también los rubros ya habituales, entre ellos siembra, fertilización, cosecha, riego, robótica, energías renovables e inteligencia artificial .

Los proyectos serán evaluados por un jurado integrado por especialistas nacionales e internacionales y contarán con el acompañamiento técnico de DLG, la Sociedad Alemana de Agricultura. La organización prevé la entrega de medallas de oro, plata y bronce, además de menciones especiales.

Juan Cenzon, de Drops Agro, ganador de la Medalla de Oro 2025 tras ser reconocidos por el Sistema de medición de cada gota aplicada, expresó por su parte: “Ganar el Premio Ternium Expoagro nos dio la oportunidad de mostrarnos más ampliamente y ser reconocidos y evaluados por expertos de primer nivel de nuestro campo “.

“No se puede disociar el ‘fierro’ del software”

Sobre la incorporación del nuevo rubro, el ingeniero Hernán Ferrari, integrante del jurado, remarcó: “Sin dudas es clave que se haya sumado esa categoría en los premios, porque ya no será posible disociar el ‘fierro’ del software, hoy es una de las transformaciones más fuertes que está viviendo la maquinaria agrícola”.

Ferrari señaló además que la innovación vinculada al agro comenzó a expandirse más allá del desarrollo mecánico tradicional y destacó el avance de herramientas asociadas a automatización, inteligencia artificial y procesamiento de datos. “Hoy, la diferencia empieza a estar cada vez más en el software, la inteligencia artificial, los algoritmos, la automatización y la capacidad de procesar datos en tiempo real”, afirmó.

Exhibición en Expoagro

Además del reconocimiento institucional, los desarrollos distinguidos tendrán la posibilidad de exhibirse en Expoagro 2027, “el principal punto de encuentro de la agroindustria argentina, donde cada año convergen productores, contratistas, empresas, técnicos e inversores de todo el país y la región”, agregaron los organizadores.

Desde su creación, el Premio Ternium Expoagro funciona como un espacio de visibilidad para proyectos tecnológicos vinculados al agro y busca fortalecer el desarrollo de nuevas soluciones aplicadas al sistema productivo.

Las bases y condiciones, junto con el formulario de inscripción, estarán disponibles en este enlace.

Fuente: Agencia DIB