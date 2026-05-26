Granja Tres Arroyos: nueva medida de fuerza de los trabajadores por salarios adeudados

La crisis que atraviesa la empresa avícola Granja Tres Arroyos volvió a escalar en Pilar . Durante la madrugada y las primeras horas de este martes, trabajadores de la planta iniciaron un paro de actividades y una protesta frente al establecimiento para reclamar el pago de salarios adeudados.

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De acuerdo con el diario Resumen de Pilar , la manifestación se desarrolló en el ingreso a la planta Pinazo de La Lonja , donde empleados encendieron neumáticos y se concentraron a la espera de respuestas por parte de la firma. El reclamo apunta a la falta de pago de dos quincenas correspondientes al mes de mayo, que debían abonarse los días 5 y 20.

"Ya llevamos una quincena completa sin cobrar y nos falta cobrar un 60% de otra . Lo que necesitamos es una respuesta urgente de parte de la empresa y que pague lo adeudado porque el estómago aprieta y la gente ya no tiene para dejar sustento en sus casas para poder alimentar a sus familias", explicó el delegado de los trabajadores, David Segovia , al medio pilarense.

Son alrededor de 300 los empleados afectados por la crisis interna de la compañía. Desde hace semanas, la firma implementó un esquema de suspensiones y reducción de actividad mediante el cual los operarios trabajan únicamente de lunes a miércoles, cobrando apenas el 65% de sus haberes.

En un primer momento, dice Resumen, la empresa había planteado la posibilidad de despedir a 30 trabajadores como parte de un plan de ajuste. Sin embargo, esa decisión finalmente no avanzó y fue reemplazada por un esquema de menor carga horaria y reducción salarial.

Según Segovia, la deuda salarial acumulada con cada empleado ronda "$1.300.000 aproximadamente", una cifra que, según sostienen desde el sector gremial, vuelve imposible afrontar gastos cotidianos. El delegado también cuestionó la falta de comunicación de la empresa y explicó que el conflicto viene profundizándose desde hace semanas.

La situación actual se suma a una serie de dificultades que la compañía viene atravesando desde fines de 2024. En diciembre del año pasado, Granja Tres Arroyos presentó un preventivo de crisis debido a problemas financieros y operativos que afectaron seriamente su funcionamiento. En abril, la empresa ya había suspendido a unos 200 trabajadores y advertido sobre complicaciones económicas relacionadas con la caída de exportaciones y otros inconvenientes productivos.

Fuente: Agencia DIB