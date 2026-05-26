martes 26 de mayo de 2026
26 de mayo de 2026 - 18:38

Granja Tres Arroyos: nueva medida de fuerza de los trabajadores por salarios adeudados

El reclamo apunta a la falta de pago de dos quincenas correspondientes al mes de mayo, que debían abonarse los días 5 y 20.

Por Agencia DIB
Medida de fuerza de los trabajadores de la empresa Granja Tres Arroyos.

Medida de fuerza de los trabajadores de la empresa Granja Tres Arroyos.

La crisis que atraviesa la empresa avícola Granja Tres Arroyos volvió a escalar en Pilar. Durante la madrugada y las primeras horas de este martes, trabajadores de la planta iniciaron un paro de actividades y una protesta frente al establecimiento para reclamar el pago de salarios adeudados.

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De acuerdo con el diario Resumen de Pilar, la manifestación se desarrolló en el ingreso a la planta Pinazo de La Lonja, donde empleados encendieron neumáticos y se concentraron a la espera de respuestas por parte de la firma. El reclamo apunta a la falta de pago de dos quincenas correspondientes al mes de mayo, que debían abonarse los días 5 y 20.

"Ya llevamos una quincena completa sin cobrar y nos falta cobrar un 60% de otra. Lo que necesitamos es una respuesta urgente de parte de la empresa y que pague lo adeudado porque el estómago aprieta y la gente ya no tiene para dejar sustento en sus casas para poder alimentar a sus familias", explicó el delegado de los trabajadores, David Segovia, al medio pilarense.

Son alrededor de 300 los empleados afectados por la crisis interna de la compañía. Desde hace semanas, la firma implementó un esquema de suspensiones y reducción de actividad mediante el cual los operarios trabajan únicamente de lunes a miércoles, cobrando apenas el 65% de sus haberes.

En un primer momento, dice Resumen, la empresa había planteado la posibilidad de despedir a 30 trabajadores como parte de un plan de ajuste. Sin embargo, esa decisión finalmente no avanzó y fue reemplazada por un esquema de menor carga horaria y reducción salarial.

Según Segovia, la deuda salarial acumulada con cada empleado ronda "$1.300.000 aproximadamente", una cifra que, según sostienen desde el sector gremial, vuelve imposible afrontar gastos cotidianos. El delegado también cuestionó la falta de comunicación de la empresa y explicó que el conflicto viene profundizándose desde hace semanas.

La situación actual se suma a una serie de dificultades que la compañía viene atravesando desde fines de 2024. En diciembre del año pasado, Granja Tres Arroyos presentó un preventivo de crisis debido a problemas financieros y operativos que afectaron seriamente su funcionamiento. En abril, la empresa ya había suspendido a unos 200 trabajadores y advertido sobre complicaciones económicas relacionadas con la caída de exportaciones y otros inconvenientes productivos.

Fuente: Agencia DIB

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