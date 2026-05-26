martes 26 de mayo de 2026
26 de mayo de 2026 - 20:24

Un nuevo frente sindical con representación bonaerense lanzó un paro docente de 48 horas

Se llama FreNDEP. Se presenta como una alternativa "desburocratizada" a CTERA. Piden un básico de $2,8 millones. Paran este miércoles y jueves.

Por Agencia DIB
Los docentes van al paro.
Los docentes van al paro.

El Frente Nacional Democrático por la Educación Pública (FreNDEP) anunció la convocatoria a un paro nacional con movilización este miércoles y el jueves, bajo la consigna “Ni un docente pobre en la Argentina”, en el marco de un plan de lucha impulsado por sectores docentes autoconvocados y sindicatos de base de distintas provincias y que tendrá impacto bonaerense.

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La medida, impulsada por la FreNDEP, integrado por organizaciones opositoras a la conducción de la CTERA, reúne a espacios que se definen como “no burocratizados” y con fuerte presencia territorial en diferentes regiones del país. Desde el frente remarcan que la convocatoria ya suma adhesiones en al menos 14 provincias.

En el marco de la jornada de protesta, el FreNDEP prevé movilizaciones simultáneas en distintos puntos del país. En territorio bonaerense el FreNDEP está representado por la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires. Su secretario general, Claudio Vigne, explicó que “denunciamos la ausencia del frente gremial y observamos la falta de acción de organizaciones como CTERA que han acompañado políticas de ‘paz social’ frente al gobierno de Milei, a pesar de las consecuencias que estas políticas generan”.

El eje central del conflicto es el reclamo por un salario mínimo, vital y móvil docente y por mejoras en las condiciones laborales, en un contexto marcado por el pluriempleo y el endeudamiento del sector. En esa línea, Vigne remarcó: “Planteamos un nuevo concepto de negociación: el salario mínimo vital y móvil docente debería ser de 2.800.000 pesos, y los aumentos salariales deben estar basados en las necesidades reales de las y los trabajadores de la educación en cada provincia”.

El FreNDEP está integrado por organizaciones como el GDA de Formosa, la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, el Movimiento Pedagógico de Liberación de Misiones, el Sindicato de Educadores del Chaco, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Salta, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina y la agrupación Desde el Pie en UTE CABA, entre otras, que impulsan la construcción de una alternativa sindical a la conducción de la docencia a nivel nacional.

Fuente: Agencia DIB.

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